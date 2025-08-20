Російські урядовці пропонують скорочувати видатки на непершочергові сфери на 2 трлн рублів.

Росія готується до підвищення податків та скорочення витрат, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних видатків, оскільки їхня економіка тріщить під тягарем фінансування понад трирічної війни в Україні.

Президент Володимир Путін відкинув припущення, що війна руйнує економіку Росії, але дефіцит бюджету зростає через збільшення витрат, тоді як доходи від нафти і газу скорочуються під тиском західних санкцій, пише Reuters з посиланням на чиновників та економістів.

Довгоочікувані переговори між Путіним та його американським колегою Дональдом Трампом на Алясці минулого тижня не призвели до припинення вогню, що дало Москві, яка воліла б одразу перейти до мирного врегулювання, стратегічний поштовх, але і головний біль у витратах.

Відео дня

Російська економіка дедалі сильніше відчуває наслідки затяжної війни проти України. Так, у 2025 році дефіцит бюджету сягнув 4,9 трильйона рублів (близько $61 млрд), що є одним із найбільших показників за останні роки. Причини – падіння доходів від нафти й газу через західні санкції та стрімке зростання військових витрат.

Зазначається, що сукупні витрати РФ на оборону та національну безпеку у 2025 році склали 17 трильйонів рублів, що є найвищим показником з часів Холодної війни, і складає 41% від загальних витрат. Це робить оборонний сектор основним рушієм економічного зростання на тлі скорочення цивільного виробництва.

Які видатки скоротять

Путін заявив у червні, що Росія планує скоротити військові витрати, але поки що чиновники все ще очікують їх збільшення.

Бюджет на 2025 рік, який буде представлено у вересні, передбачає витрати на оборону та безпеку на рівні 8% ВВП, але джерело в російському уряді заявило, що фактична цифра дещо вища.

За його словами, у 2026 році скорочення витрат на оборону не буде, але у 2027 році скорочення можливе, якщо бойові дії припиняться, оскільки інші сфери витрат борються за ресурси.

"Навіть за умови припинення вогню снаряди та безпілотники все одно потрібно буде виробляти, але в дещо менших масштабах", – сказав співрозмовник видання, додавши, що повернення до рівня, який існував до "спеціальної військової операції", не буде.

Голова бюджетного комітету Ради Федерації Анатолій Артамонов пропонує щороку скорочувати видатки на непершочергові сфери на 2 трильйони рублів до 2028 року. Першими під удар потрапляють соціальні галузі: охорона здоров’я, освіта та інші цивільні програми. Уже зараз їхня частка у видатках зменшується.

Джерело в уряді заявило Reuters, що підвищення податків неминуче.

"Інакше ми просто не зможемо звести кінці з кінцями, навіть за умови скорочення витрат на оборону. Доходи від нафти і газу падають, і економіка не може повністю це компенсувати", - цитує видання співрозмовника.

Путін заявляє, що фінансова система "стабільна", проте аналітики прогнозують низький рівень зростання економіки та подальший розрив між доходами і витратами. За оцінками урядового джерела, дефіцит цього року становитиме близько 5 трильйонів рублів, або 2,5% ВВП. А у разі збереження нинішніх тенденцій дефіцит може зрости до 8 трильйонів рублів у найближчі роки.

Економічні проблеми РФ - що відомо

Серія вдалих ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що біржові ціни на бензин в Росії оновлюють історичні рекорди. При цьому в низці регіонів "країни-бензоколонки" бензин закінчується, а черги на заправках стали кілометровими.

Російська економіка здивувала багатьох, залишившись стійкою перед обличчям міжнародних санкцій, але після трьох років війни та західних обмежень вона демонструє численні проблеми, кожна з яких виглядає дуже серйозною, писало видання Bloomberg.

Вас також можуть зацікавити новини: