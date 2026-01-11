У ГУР показали фото нового російського безпілотника 'Герань-5'

Довжина дрона - близько 6 метрів, розмах крил - до 5,5 метра.

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України показало фото нового російського ударного безпілотника "Герань-5". Кадри з'явилися на сайті відомства 11 січня.

Зазначається, що цей бойовий літальний апарат окупанти запустили на початку 2026 року під час однієї з комбінованих повітряних атак проти України.

Російський дрон "Герань-5": що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 11 січня ГУР заявило, що ворог вперше застосував проти України ударний БпЛА "Герань-5". Він має довжину близько 6 метрів, розмах крил - до 5,5 метра. Апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість його ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії, зазначили у розвідці.

У ГУР розповіли, що противник використав 12-канальну систему супутникової навігації "Комета", трекер на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/4G модемів. Також встановлено використання реактивного двигуна Telefly - такого, як ворог застосовує на БпЛА "Гєрань-3", однак з більшою тягою.

Маса бойової частини "Гєрань-5"становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження - близько 1 000 км.

Крім того, розвідники відзначили, що зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

