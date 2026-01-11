В Києві велика кількість аварій: жителів столиці попередили про проблеми зі світлом

Зазначається, що станом на 17:00 зафіксовано понад 200 звернень.

В Києві зафіксована велика кількість точкових аварій. Причина виникнення проблем не тільки в російських ударах по енергосистемі України, а й в погодних умовах.

Компанія ДТЕК повідомила, що через атаки, морози й перевантаження мереж зараз виникає багато точкових аварій, тому у частини киян відсутність світла може бути тривалою.

"Станом на 17:00 маємо понад 200 звернень. Ми бачимо кожне з них і робимо все можливе, щоб світло повернулося в кожен дім", - зазначається в повідомленні.

При цьому зазначено, що задіяні всі доступні ресурси для вирішення проблеми - 57 ремонтних бригад працюють цілодобово.

"Коли електрика з’являється, вмикайте потужні прилади по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему", - нагадали в ДТЕК.

Ситуація зі світлом та опаленням в Києві - останні новини

В ніч на 9 січня Росія масовано обстріляла столицю дронами та ракетами, внаслідок чого у частини жителів Києва та Київської області виникли перебої зі світлом, водою та теплом. Через складну ситуацію столичний мер міста Віталій Кличко закликав киян тимчасово покинути місто за можливості.

Прем’єр-міністрка Юлія Свириденко 11 січня повідомила, що для суттєвого покращення ситуації у Києві з подачею тепла та електроенергії потрібен час.

