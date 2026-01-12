Чекаємо реакції від Росії: глава ЄК розкрила деталі про гарантії безпеки для України

Вона зазначила, що гарантії безпеки будуть в першу чергу спиратися на збройні сили України.

Росія має показати, що вона зацікавлена в мирі, оскільки Київ і його союзники домовилися про мирний план і гарантії безпеки, які набудуть чинності після припинення вогню. Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи мирний план із 20 пунктів.

Як пише Reuters, у розмові з журналістами вона заявила, що поряд з планом існують істотні, надійні і чітко визначені гарантії безпеки для Києва з боку Сполучених Штатів і Європи.

"Тепер Росії потрібно показати, що вона зацікавлена в мирі", – сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що гарантії безпеки будуть в першу чергу спиратися на збройні сили України, які, за її словами, добре підготовлені і мають бойовий досвід. Завдання європейців – забезпечити хороше оснащення української армії, сказала вона.

Другою лінією оборони стане так звана Коаліція бажаючих – 35 держав, включаючи більшість країн ЄС, а також Канаду, Велику Британію, Австралію, Нову Зеландію і Туреччину.

"Тут дуже добре, що американці беруть участь, зокрема, у перевірці та моніторингу, а також у забезпеченні механізму "страхувальної сітки", – сказала фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що ЄС працює над планами щодо забезпечення економічного процвітання України після припинення вогню, і ці ідеї будуть викладені в документі про процвітання, який готується.

У документі будуть викладені заходи на короткострокову перспективу і на наступне десятиліття для стимулювання економіки України та підтримки її відновлення.

Як повідомляв УНІАН, у разі припинення вогню чисельність миротворчого контингенту в Україні може налічувати до 20 тис. осіб.

Згідно з планами, основну частину військ повинні надати Франція і Великобританія, які будуть відповідати за наземний і повітряний компоненти. Туреччина дала зрозуміти, що візьме на себе відповідальність за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі.

Володимир Зеленський раніше заявляв, що сподівається отримати відповідь Росії на рамкову угоду з 20 пунктів до моменту завершення узгодження гарантій безпеки і плану відновлення з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, це може статися вже наприкінці цього місяця.

