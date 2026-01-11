'Неймовірно багато лебедів': поблизу Оболоні на зимівлю зібралися сотні птахів

Кияни приходять милуватися великою зграєю граційних птахів.

У столичному Оболонському районі можна помилуватися сотнею лебедів, які зібралися в затоці Собаче Гирло. Птахи обрали цю ділянку Дніпра, адже там вода не промерзає навіть у мороз.

У соцмережах пишуть, що лебеді зимують у Києві щозими. Але зараз майже всі міські водойми скуті кригою. Лише на окремих ділянках на Оболоні зберіглася відкрита вода – у затоці Собаче Гирло, а також поблизу парк Наталка. Тому саме там зараз багато птахів.

"Милуємось вже багато років поспіль. З кожним роком кількість збільшується, але цьогоріч неймовірно багато лебедів", - написав один з киян.

"Супер. Як це красиво! Неймовірно, що при таких обстрілах гучних птахи лишилися в місті!", - написала інша киянка.

У сильні морози варто підгодовувати птахів, адже природних джерел їжі зараз бракує. У коментарях люди просять написати, чим кормити диких водоплавних птахів. Їм радять купувати зерно пшениці, овесу, ячменю, кукурудзи та насити його на берег поблизу води. Також можна купувати лебедям овочі – дрібно нарізані моркву, буряк, капусту тощо. Шматки мають бути такими, щоб птахи змогли проковтнути.

Важливо пам’ятати, що лебедів та качок не можна годувати хлібом (особливо чорним) та іншими видами хлібобулочних виробів. Це викликає розлад травлення, що ослабить або призведе до загибелі птиці. Шкідлива для птахів також солона їжа, смажена або запліснявіла.

У коментарі Суспільному відомий орнітолог Сергій Григор'єв розповідав, що лебедів варто годувати тільки за несприятливої погоди, щоб не привчати надто покладатися на людину. Зазвичай лебеді можуть себе прогодувати навіть взимку.

Він розповідав, що взимку лебеді тримаються групами поблизу незамерзаючих водойм. Морози вони витримують завдяки теплому пір’ю. Іноді лебеді можуть не їсти кілька діб, тоді вони збираються на кризі, лягають, ховаючи голову під крило. У цьому стані птахи економлять енергію, і їх не варто зайвий раз турбувати, змушуючи витрачати сили. До них не треба підходити, бо при наближенні людини птахи будуть перелітати в інше місце. Звертати увагу треба на птахів, що відокремилися від групи та мають ознаки травм.

Лебеді в місті взимку

Як писав УНІАН, лебеді тримаються на відкритих водоймах до останнього і далеко не мігрують взимку, на відміну від, наприклад, лелек. Вони живляться водяними рослинами, тому збираються на мілководді.

Старший науковий співробітник та заступник директора з наукової роботи Канівського природного заповідника Віталій Грищенко наголошував, що якщо люди почали підгодовувати лебедів, то це важливо робити до стабільного потепління.

