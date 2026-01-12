Через сильні снігопади в Альпах сотням туристів довелося ночувати у спортзалах

Попри стабілізацію дорожньої ситуації, влада Савої закликає до максимальної обережності в гірських масивах.

У французьких Альпах сотні автомобілістів були змушені переночувати в спортивних залах через складні погодні умови та перекриті дороги. Як пише Le Figaro, префектура Савої повідомила, що у ніч із суботи на неділю близько 800 людей розмістили у трьох спортзалах міста Мутьє - ключового транспортного вузла на шляху до гірськолижних курортів регіону.

Уже в неділю вранці всі тимчасово розміщені водії змогли продовжити шлях. За даними влади, погодні умови суттєво покращилися, дороги розчистили, і рух було повністю відновлено.

Також відомо про те, що ще 29 осіб, які через негоду застрягли на курорті Валь-Торанс, також залишили центр екстреного розміщення вранці в неділю. У місцевому туристичному офісі зазначили, що нині в регіоні сонячно, а дорожня ситуація нормалізувалася.

Водночас близько 40 людей провели частину ночі заблокованими в автобусі на дорозі до курорту Арк-2000. За інформацією жандармерії, пасажирам довелося чекати поліпшення умов, перш ніж рух став можливим.

Високий ризик лавин у горах

Попри стабілізацію дорожньої ситуації, влада Савої закликає до "максимальної обережності" в гірських масивах. За попередженням Météo-France, протягом усього вікенду в більшості районів Альп зберігався "високий" рівень лавинної небезпеки - 4 з 5 за європейською шкалою.

Синоптики наголошують, що за такого рівня ризику навіть один лижник може спровокувати сходження великої лавини. Попри застереження, у суботу в Савої загинули троє фрірайдерів унаслідок двох окремих лавин - двоє у Валь-д’Ізер та ще один у районі Ареш-Бофор.

Негода у Європі

Нагадаємо, через сильний снігопад серйозні проблеми виникли в польському аеропорту Гданська, деякі рейси скасували, багато затримуються. Загалом скасували або перенаправили 14 рейсів, що, звичайно, створило проблеми для пасажирів. Зокрема, з Гданська не вилетіли літаки, що прямували до Стокгольма, Копенгагена, Амстердама, Франкфурта і Варшави. За словами посадових осіб, відповідні служби розчищають сніг в аеропорту. Наразі погода сприятлива, опадів немає, але прогноз не оптимістичний - можливі подальші збої.

