США можуть зробити 2026 рік для Путіна ще гіршим, ніж попередній, - WSJ

Втомлені війною союзники і наближені олігархи цілком можуть чинити тиск на Путіна, щоб той сів за стіл переговорів.

2025 рік не приніс російському лідеру Володимиру Путіну жодних особливих успіхів у війні, і ситуація для нього навряд чи покращиться в майбутньому, пише The Wall Street Journal.

Минулого року російські війська захопили менше 1% території України. За таких темпів Росії знадобиться ще рік, щоб досягти кордону Донбасу і встановити контроль над територією, яку Путін вимагає від України як попередню умову для миру.

Швидке захоплення американськими військовими диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини ще раз підкреслило військову слабкість Росії. Як зауважив російський політолог Аббас Галлямов: "Блискучий успіх американців, які показали на прикладі Венесуели, як насправді повинна виглядати "спеціальна військова операція", ще більше деморалізує жителів Росії – як простих людей, так і еліту". Той факт, що Мадуро був важливим союзником Кремля, погіршив ситуацію.

Ще одним неприємним інцидентом для Путіна стало захоплення США нафтового танкера в супроводі російського військово-морського флоту.

Також всі ті, хто раніше віддано підтримував війну Путіна, мають підстави для невдоволення, зазначає WSJ. Загальні військові витрати Росії в 2025 році оцінюються в 15,5 трильйонів рублів – у номінальному вираженні це в п'ять разів більше, ніж у 2021 році. Це не включає витрати на утримання окупованих Росією українських територій або виплати солдатам і їх сім'ям. При цьому в листопаді 2025 року доходи від нафти і газу впали на 34% в порівнянні з попереднім роком. Щоб покрити рекордний дефіцит бюджету 2025 року і профінансувати військові дії, російська ставка податку на додану вартість на товари і послуги 1 січня зросла з 20% до 22%:

"Це підвищує вартість життя для пересічних росіян, які все більше прагнуть до завершення конфлікту в Україні. Опитування Левада-центру показує, що громадська думка в Росії щодо війни значно змінилася. У грудні 2024 року 37% вважали, що війна повинна тривати, а 54% хотіли початку мирних переговорів; рік по тому тільки 25% виступали за продовження конфлікту, а 67% хотіли початку мирних переговорів".

Високі процентні ставки для боротьби з інфляцією, викликаною війною, придушили інвестиції. Додатковим приводом для розчарування путінської еліти є те, що її члени не можуть отримати доступ до своїх мільярдів приватних активів, заблокованих в європейських банках.

І хоча Путін здатний придушувати невдоволення простих росіян за допомогою потужних репресивних заходів держави, але він не може продовжувати цей конфлікт без підтримки свого кремлівського оточення, зазначається в статті:

"Ця підтримка може бути підірвана, якщо США нададуть Україні зброю, необхідну для протидії російським безпілотникам і ракетам. Тому втомлені від війни колеги – і наближені олігархи – цілком можуть чинити тиск на Путіна, щоб той сів за стіл переговорів з мирним планом, який Україна могла б прийняти".

Трамп про війну в Україні

Раніше Трамп заявив, що і Путін, і Зеленський зараз хочуть укласти мирну угоду. Втім, він відмовився назвати будь-які терміни можливого завершення війни, відійшовши від своєї колишньої практики публічно озвучувати дедлайни для досягнення миру.

Тим часом The Telegraph пише, що президент США все більше розчаровується в Путіні і вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж президента України Володимира Зеленського.

