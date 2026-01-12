Армія РФ атакувала Одесу: у частині міста відсутнє світло, є поранені

Один приватний будинок зруйнований, декілька пошкоджені.

У ніч на 12 січня окупаційна армія РФ атакувала Одесу ударними дронами, внаслідок чого пошкоджено об’єкт електроенергетики, є поранені цивільні.

Як повідомили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, вночі ворог атакував обʼєкти електроенергетики, постраждала цивільна інфраструктура, житлова забудова.

"Пошкоджено 6 приватних будинків та легковий автомобіль. Постраждав 40 річний чоловік та 64 річна жінка. Відкрито провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ - за фактом вчинення воєнних злочинів", - розповіли у відомстві.

За даними начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок пошкодження росіянами обʼєкта інфраструктури, в частині Пересипського району міста відсутнє електропостачання. Відомо, що один приватний будинок зруйнований вщент.

"Фахівці працюють над відновленням електропостачання. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі. На місці атаки розгорнуто оперативний штаб, куди мешканці можуть звертатися для отримання компенсації за державною програмою "єВідновлення" та з міського бюджету", - наголосив Лисак.

Також, за його словами, розгорнутий пункт обігріву, для допомоги населенню залучені міжнародні організації. Зараз комунальники проводять закриття вибитих вікон.

Атаки на Одесу - останні новини

Нагадаємо, днями армія РФ атакувала цивільне судноплавство – на Одещині уражено два судна. Віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що під час руху до порту "Чорноморськ" ударний дрон влучив у цивільне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерном в межах "морського коридору".

Також біля Одеського порту уражено судно під прапором Коморських островів, яке транспортувало сою. Внаслідок атаки загинув сирійський моряк, ще один громадянин Сирії отримав поранення.

