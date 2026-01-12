Президент Куби відреагував за заклик Трампа укласти угоду з США

Діас-Канель заявив, що Куба є незалежною державою й ніхто не має права нав'язувати їй рішення.

Президент Куби Мігель Діас-Канель прокоментував заклики президента США Дональда Трампа укласти угоду з Вашингтоном. Свою позицію він опублікував з цього питання в соцмережі Х.

За словами Діас-Канеля, зовнішній тиск є неприйнятним для його країни. Він підкреслив, що Куба є вільною та суверенною державою й їй ніхто не має права нав'язувати рішення.

"Куба - незалежна і суверенна країна. Ніхто не буде диктувати нам, що робити", - написав Діас-Канель.

Більше того, він зауважив, що США не мають морального права повчати Гавану.

"Ті, хто перетворює все на бізнес, навіть людські життя, не мають морального права вказувати Кубі на будь-що, абсолютно ні на що. Ті, хто сьогодні істерично нападають на нашу країну, роблять це, бо хворіють від люті через суверенне рішення цього народу обрати свою політичну модель", - йдеться в повідомленні президента Куби.

Куба і США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела протягом останніх десятиліть постачала нафту і платила гроші Кубі, отримуючи в обмін послуги кубинських "служб безпеки". Зокрема, мова йде про офіцерів особистої охорони для Ніколаса Мадуро і його попередника Уго Чавеса. Очільник Білого дому підкреслив, що тепер це в минулому, оскільки більшість цих кубинців загинули під час атаки США по столиці Венесуели. Трамп додав, що "більше не буде жодної нафти чи грошей Кубі".

Також ми писали, що за словами Трампа, США можуть завдати нових ударів по Ірану, якщо продовжаться вбивства учасників акцій протесту. Президент США зауважив, що в Ірані "справи йдуть дуже погано". Трамп на питання щодо можливості посилити тиск на комуністичний режим Куби відповів журналісту, що не думає, що можна чинити набагато більший тиск, окрім "як просто увійти туди та рознести це місце до біса".

