Рідкісна українська модернізація гелікоптера Мі-24 може допомогти виявити радіацію

Ці гелікоптери були задіяні у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

З усіх гелікоптерів Мі-24, які використовують Україна та Росія, найбільш незвичайною є українська версія Мі-24РХР. Як пише військовий портал The War Zone, ця версія була розроблена під час Холодної війни для ядерної, біологічної та хімічної розвідки та здобула популярність після Чорнобильської ядерної катастрофи.

Штурмовий гелікоптер серії Мі-24 (за класифікацією НАТО – Hind, і також відомий, як "Крокодил") використовується, як "повітряна артилерія", також його використовують для роботи спецпідрозділів та евакуації особового складу, і як засіб знищення безпілотників.

Мі-24РХР також відомий як Мі-24Р (від "Разведчик" – російська назва для розвідки), який НАТО назвало "Hind-G1". Між 1983 та 1989 роками було побудовано 152 екземпляри версії Hind-G1. Відомо, що ці вертольоти були видані радянським частинам, що базувалися у Східній Німеччині та безпосередньо протистояли силам НАТО.

Деякі Hind-G1 збереглися до пострадянської епохи. Їх використовували не тільки в Україні та Росії, а також у Вірменії та Білорусі.

Гелікоптер для ядерних інцидентів

Його головною особливістю було обладнання для відбору проб, схоже на "кліщеподібні руки" на кінчиках крил-гачків. Ці "захоплювальні руки" використовувалися для збору наземних матеріалів для наукового аналізу. Кожна з них складалася з трьох невеликих зондів, розміщених на кінці шарнірного механічного маніпулятора, що дозволяло взяти шість зразків ґрунту.

Процес аналізу зразків був складним і передбачав використання різноманітного обладнання. Воно включало датчик, який вимірював вплив радіоактивних гамма-променів; систему виявлення хімічних речовин та радіації; газодетектор; систему моніторингу повітря з автоматичною сигналізацією, яка реагувала на токсичні аерозолі; та напівавтоматичну систему розпізнавання хімічних речовин для виявлення різних токсинів.

Це була надзвичайно важлива роль під час тривалого протистояння країн Варшавського договору з НАТО, під час якого війська готували під задачі воювати у умовах забруднення внаслідок використання ядерної, біологічної та хімічної зброї.

"Багато повідомлень свідчать про те, що в рамках модифікацій гелікоптер був позбавлений систем озброєння. Це не зовсім так. Хоча він втратив можливість використовувати протитанкові керовані ракети, які зазвичай встановлювалися на кінцях коротких крил, Hind-G1 зберіг чотириствольний 12,7-мм кулемет у носовій частині та все ще міг нести ракетні блоки та інші некеровані боєприпаси під короткими крилами", - йдеться у статті.

Автор зазначив, що для кращого захисту в умовах ядерного, хімічного та збройного ураження, Hind-G1 мав покращені ущільнення кабіни та фільтрувальний пристрій для повітря, що надходить у кабіну. Екіпаж був додатково захищений від радіації свинцевими листами, доданими до фюзеляжу. Стандартно, чотиримісний екіпаж був забезпечений додатковими кисневими балонами, респіраторами та захисними костюмами.

Інші відмінності від стандартних Мі-24 включали оновлені вікна кабіни, з довгим, опуклим оглядовим вікном, яке замінило два менших квадратних вікна у правих вантажних дверях.

У вантажному відсіку розташовувалися два операторські робочі місця. На одному з них знаходилася консоль, яка використовувалася для обробки даних, зібраних в результаті аналізу, та подальшого перетворення результатів у закодовані повідомлення. Другий оператор, керівник місії, передавав повідомлення відповідним командним пунктам та наземним військам.

Обладнання можна було перевозити у спеціальному контейнері під лівим зовнішнім пілоном крила. Він містив стандартний кейс для хімічного розпізнавання зразків, дозиметр, ще одну сумку для збору зразків матеріалів ЯБХ, комплект для дезактивації, ракети хімічної тривоги та димові гранати.

Райони також можна було позначити як безпечні або забруднені за допомогою кольорових сигнальних ракет, що запускалися з контейнера під кінцем хвостової балки.

Участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Hind-G1 вперше став відомим після Чорнобильської ядерної катастрофи у квітні 1986 року. Гелікоптер використовувався для вимірювання рівня радіації. Але будь-які екземпляри, що використовувалися поблизу зруйнованого четвертого реактора, майже напевно були виведені з експлуатації через забруднення.

Гелікоптери в Україні

За оцінками, станом на лютий 2022 року українська армія мала близько 34 Мі-24 в робочому стані. З них 2 серії Мі-24РХР. А загальний парк гелікоптерів складав близько 100 одиниць, більшість з них були транспортними Мі-8 серії Hip. Перші втрати після повномасштабного вторгнення були значними, а загальна кількість гвинтокрилів до жовтня 2022 року скоротилася приблизно до 40 літаків.

За підтвердженними випадками, з моменту повномасштабного російського вторгнення Україна втратила щонайменше 11 машин Мі-24. Водночас отримала додаткові вертольоти Мі-24 від Чеської Республіки, Північної Македонії та Польщі, хоча деякі з них були використані як запасні частини, а не введені в експлуатацію.

Модернізація Мі-24

Як писав УНІАН, армійська авіація показувала підготовку до бойового вильоту борту Мі-24ВП. На озброєнні цього гелікоптера стоїть рухома гарматна установка НППУ-24 із двоствольною авіаційною гарматою ГШ-23Л.

