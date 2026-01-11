Війна в Україні перетнула символічний рубіж: Зеленський назвав це 'божевіллям'

Сьогодні російсько-українська війна зрівнялася у тривалості з війною Німеччини проти СРСР, а завтра її обійде.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1418 днів - рівно стільки, скільки тривала війна гітлерівської Німеччини проти СРСР. Цю символічну дату у вечірньому зверненні прокоментував президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні 1418-й день війни Росії проти України. Вони хотіли повторити – і повторили знущання з людей, повторили фашизм, повторили майже все та найгірше, що було в ХХ столітті. Навіть ще додатково "накреативили" війну "шахедами" та балістикою проти електростанцій і котелень", - сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що війна ведеться на тих самих територіях, що й 80 років тому - Донбас, Слобожанщина, Запоріжжя. Однак цього разу, проти загарбників воює лише Україна, а не уся антигітлерівська коаліція.

Відео дня

"Це багато говорить про ту систему, яку збудував Путін, і просто про нього особисто. Російські втрати складають зараз кожного дня не менше ніж 1000 убитих за добу – від грудня так, і це Росія так платить фактично за те, щоб війна не закінчувалась. Це божевілля", - сказав президент.

Він наголосив, що "це російське божевілля" можна зупинити тільки обʼєднаними силами усіх партнерів України, включно із країнами Європи та США.

"Кожен день війни – це нагадування, що світ не може захистити себе від божевільних. Треба захистити. Треба зупинити Росію", - додав він.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, російська армія вигадала нову тактику застосування танків на фронті, покликану зменшити втрати. Нова "напівпартизанська" тактика відрізняється від радянської доктрини масованих штурмів, які тепер легко виявляються дронами й знищуються ще на етапі підготовки.

Також ми розповідали, що російські війська продовжують масоване знищення Костянтинівки на Донеччині та вже розпочали систематичні атаки на Дружківку, використовуючи керовані авіабомби й FPV-дрони, які стають постійною загрозою для міста та його околиць.

