'Доведеться спати в одязі': Київ занурився у холод і темряву через обстріли Росії, - CNN

На тлі морозів до –10°C Росія посилила удари по енергетиці, змусивши Київ жити з аварійними відключеннями тепла і світла.

Київ і низка регіонів України переживають критичні відключення електроенергії та тепла на тлі інтенсивних російських атак по енергетиці в умовах сильних морозів, пише CNN.

У неділю Україна намагалася відновити електропостачання для десятків тисяч людей, які залишилися без опалення під час різкого похолодання після тижня масованих російських атак. Удари суттєво пошкодили енергетичну інфраструктуру країни, поставивши її на межу можливостей.

Київ: мінус 10 і понад тисяча будівель без тепла

У столиці опалення вдалося відновити приблизно у 85% багатоквартирних будинків через день після того, як у суботу Київ повністю залишився без електрики, тепла та води. Водночас, за словами мера Віталія Кличка, понад 1000 будівель досі не мають опалення, тоді як денна температура опустилася до –10°C.

Кличко попередив, що енергосистема міста залишається "дуже складною", попри безперервні відновлювальні роботи.

Цілеспрямовані удари по теплогенерації

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що Росія щодня протягом останнього тижня атакувала енергетичну інфраструктуру саме в період різкого похолодання.

"Ворог навмисно обстрілював теплогенеруючі об’єкти балістичними ракетами. Ситуацію ще більше ускладнили складні погодні умови та значне зниження температури", - наголосила вона.

За її словами, головне завдання влади - якомога швидше відновити базові умови життя для населення.

Пункти обігріву та життя без світла

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про встановлення в Києві мобільних пунктів обігріву, де люди можуть зігрітися, зарядити телефони та випити гарячого чаю.

Втім, мешканці міста розповідають про надзвичайні труднощі життя без електроенергії в розпал зими.

71-річна пенсіонерка Галина Турчин, чия квартира постраждала від уламків російського дрона, змушена жити з розбитим вікном, затягнутим пластиком і плівкою.

"Ми сподіваємося, що вони дадуть нам тепло. Якщо не електроенергію, то хоча б тепло", - сказала вона.

Жінка зізнається, що не готувала їжу два дні і харчувалася лише залишками.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, нинішні атаки стали одними з наймасовіших ударів по енергетиці столиці за весь час війни, причому саме в період погіршення погодних умов.

У грудні кияни в середньому залишалися без електроенергії 9,5 години на день. Ліфти в багатоповерхівках не працювали, літні люди фактично опинилися замкненими у своїх домівках, а генератори стали постійним фоном міського життя.

Відключення по країні

У суботу "Укренерго" запровадило аварійні відключення електроенергії в Києві та області для стабілізації пошкодженої системи. Російські удари в ніч на неділю також знеструмили Дніпропетровську та Запорізьку області. У Запоріжжі без світла залишилися понад 13 тисяч людей.

За даними уряду, за останні сім днів електропостачання втрачали майже 700 тисяч споживачів, перш ніж його вдалося відновити. Водночас влада попереджає: ситуація ще деякий час залишатиметься нестабільною, а в Києві тривають планові відключення тривалістю близько восьми годин.

У селах поблизу столиці люди залишаються без електрики вже чотири дні, що призвело до перекриття доріг на знак протесту.

"До ударів було нормальне тепло. Поки не ввімкнуть опалення, мені доведеться спати в одязі", - каже місцевий житель Сергій Пржистовський.

Світло та опалення в столиці - це варто знати

Нагадаємо, 9 січня Росія масовано обстріляла столицю дронами та ракетами. Інаслідок атаки у частини жителів Києва та Київської області виникли перебої зі світлом, водою та теплом.

Через складну ситуацію столичний мер міста Віталій Кличко закликав киян тимчасово покинути місто за можливості.

У ДТЕК повідомили, що в Києві зафіксована велика кількість точкових аварій. Причина виникнення проблем не тільки в російських ударах по енергосистемі України, а й в погодних умовах.

