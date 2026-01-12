Російські окупанти намагаються просочитися в Лиман та наступати на Слов'янськ, - Трегубов

За даними Генштаба ЗСУ, минулої доби зафіксовано 10 штурмів на Лиманській ділянці фронту.

Російські військові збільшили спроби потрапити в місто Лиман, що знаходиться на півночі Донецької області, повідомив начальник управління комунікацій Угруповування Обʼєднаних сил Віктор Трегубов в етері "Суспільне. Студія".

За словами Трегубова, російські окупанти хочуть закріпитися в цьому населеному пункті, щоб далі мати можливість розвивати наступ на Слов'янськ та Краматорськ.

Начальник управління комунікацій Угруповування Обʼєднаних сил зазначив, що минулої доби, за даними Генштаба ЗСУ, зафіксовано 10 штурмів на Лиманській ділянці фронту. Армія Росії атакувала у напрямку населеного пункту Дружелюбівка та в районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне.

За словами Трегубова, противник активно діє на цьому напрямку та намагається просочитися в Лиман.

"Дуже напружено, дуже активне намагання інфільтруватися в саме місто. Також атаки на паралельних населених пунктах", - розповів він.

За словами речника Угруповування Об'єднаних сил, ворог роками розглядає Лиман як плацдарм для штурмів Словʼянська та Краматорська. Він зазначив, що особливих успіхів російські окупанти в цьому не мають, бо українські захисники тримають якісну оборону.

"Лиманський напрямок – це такий собі заділ на Донеччину. Це не стільки стосується Харківської чи Луганської областей, скільки стосується намагання росіян вийти на Словʼянсько-Краматорську агломерацію із північно-східного боку. Тому він для них вкрай важливий", - підкреслив Трегубов.

Раніше УНІАН повідомляв, що аналітичний моніторинговий проєкт DeepState повідомив про просування російських окупантів в двох областях - Донецькій та Харківській. За даними аналітиків, на Харківщині ворог мав успіхи у Вовчанську та поблизу селища Вільча Вовчанської громади. В Донецькій області противник мав успіх в Покровську. В Генштабі повідомили, що найбільше спроб потіснити українських військових ворог здійснив на Покровському напрямку.

Також ми писали, що старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс" поділився, що окрім знищення Костянтинівки на Донеччині, російські загарбники збільшили атаки КАБами та FPV-дронами по ще одному місту - Дружківці. При цьому, за словами військового, противник не хоче штурмувати Костянтинівку "в лоб", він діє в обхід міста та уникає міських боїв.

