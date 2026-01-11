Трамп заявив про кораблі Китаю і РФ біля берегів Гренландії: у Північній Європі жорстко відповіли

Данські та гренландські чиновники відкриті до співпраці з США в галузі безпеки Арктики.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в районі Гренландії нібито знаходяться російські та китайські кораблі, обґрунтовуючи своє бажання захопити острів. Дипломати країн Скандинавії спростували слова американського лідера.

Газета Financial Times пише, що два високопоставлених дипломати з країн Північної Європи заявили, що в останні роки в районі Гренландії не було жодних ознак присутності російських і китайських кораблів або підводних човнів.

"Неправда, що там знаходяться китайці і росіяни. Я бачив розвідувальні дані. Там немає ні кораблів, ні підводних човнів", - сказав один з дипломатів.

Інший дипломат з іншої скандинавської країни додав:

Заява про те, що води навколо Гренландії кишать російськими і китайськими кораблями або підводними човнами, просто не відповідає дійсності. Вони знаходяться в Арктиці, так, але на російській стороні.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде також спростував слова Трампа.

Як гренландські, так і датські офіційні особи заявляють, що з боку Китаю практично немає інтересу з тих пір, як у 2018 році Данія відхилила допомогу в будівництві аеропортів на арктичному острові під тиском Вашингтона.

Ейде і один з високопоставлених дипломатів Північних країн заявили, що російські підводні човни ведуть активну діяльність поблизу Норвегії, виходячи зі своєї бази на Кольському півострові через Баренцове море.

Датські та гренландські чиновники відкриті для співпраці з США в галузі безпеки Арктики, в тому числі ділянки між Гренландією, Ісландією та Великобританією, але вони наполягають на тому, що острів не продається.

Трамп хоче купити Гренландію - останні новини

Видання The Telegraph писало, що Великобританія планує відправити війська до Гренландії, щоб заспокоїти президента США Дональда Трампа. Британські чиновники вже провели консультації з представниками Німеччини, Франції та інших країн Європи, щоб розпочати підготовчу роботу.

У той же час Daily Mail повідомляло, що Трамп наказав розробити план вторгнення в Гренландію, однак стикається з опором з боку високопоставлених військових.

