Кількість загиблих в Ірані зростає, Трамп розглядає можливість військової інтервенції, - CNN

Під час заворушень загинуло щонайменше 544 людини.

Президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних військових варіантів дій в Ірані на тлі посилення протестів у країні, внаслідок яких загинули вже понад півтисячі людей.

Як пише CNN, за даними Human Rights Activists News Agency, під час заворушень загинуло щонайменше 544 людини, більшість жертв були вбиті бойовими патронами або дробовиками, переважно з близької відстані. Агентство додало, що також отримало 579 інших повідомлень про смерті, які залишаються предметом розслідування, що в цілому збільшує кількість убитих до 1123. Також щонайменше 10 675 осіб були заарештовані, в тому числі 169 дітей.

Трамп планує втрутитися

Як повідомили джерела в адміністрації США, Трамп розглядає ряд потенційних військових варіантів дій в Ірані.

Відео дня

"Були вбиті люди, яких не слід було вбивати. Це насильницькі дії, якщо ви називаєте їх лідерами. Я не знаю, чи правлять їхні лідери просто за допомогою насильства, але ми дуже серйозно розглядаємо це питання, – сказав Трамп журналістам у неділю на борту президентського літака. – Військові вивчають це, і ми розглядаємо кілька дуже серйозних варіантів. Ми приймемо рішення".

За словами чиновників, президенту було запропоновано ряд варіантів, в основному спрямованих на знищення сил безпеки Тегерана, які використовуються для придушення протестів. Ці варіанти включають кібер-операції проти іранських військових або цілей режиму, що може зірвати зусилля з придушення протестів, заявив один з чиновників. Варіанти також включають нові санкції проти діячів режиму або секторів іранської економіки, таких як енергетика або банківський сектор.

Адміністрація також вивчала можливість надання технологій, подібних до Starlink, для поліпшення інтернет-зв'язку в Ірані, допомагаючи протестувальникам обійти інформаційну блокаду.

Очікується, що Трамп не буде направляти американські війська в країну, і інший чиновник заявив, що на даний момент ніяких великих переміщень військ або техніки не планується.

Деякі представники адміністрації побоюються, що дії США можуть загострити напруженість на Близькому Сході або обернутися проти самих США в їх спробі допомогти протестному руху.

За словами чиновників, у підготовці варіантів дій для президента брали участь ряд різних відомств. Більш офіційні брифінги очікуються наступного тижня, в тому числі у вівторок, коли Трамп, як очікується, скличе високопоставлених посадових осіб з питань національної безпеки для обговорення подальших дій.

Що відбувається в Ірані

Безлади проти влади в Ірані набирають масштаб. На вулицях великих і малих міст мільйони людей. Вони вимагають відставки чинного уряду. Але оцінити масштаб протестів поки складно, адже влада наказала відключити інтернет і мобільний зв'язок в країні.

Спікер іранського парламенту Мохаммад-Багер Калібаф попередив, що американські військові та Ізраїль стануть "законними цілями", якщо США завдадуть удару по Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: