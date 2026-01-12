Курс валют на початку тижня: скільки банки просять за долар і євро

Продати долар можна в середньому за курсом 42,80 грн, а євро – 49,90 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 12 січня, не змінився і становить 43,38 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,80 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні також залишився на попередньому рівні і складає 50,70 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,90 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,46 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,80 грн/євро, а курс продажу - 50,55 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 12 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований 9 січня, - 42,99 грн/дол.)

Щодо євро гривня дещо посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,14 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

