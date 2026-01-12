Німецька Arrow-3 поки не здатна перехоплювати 'Орєшнік': Die Welt назвала причину

Попри раннє виявлення запусків і інтеграцію з НАТО, Arrow-3 у Німеччині ще не має повних можливостей для перехоплення "Орєшніка".

Ізраїльська система протиракетної оборони Arrow-3, розгорнута в Німеччині, наразі не має повної спроможності перехоплювати російські балістичні ракети типу "Орєшнік". Про це повідомляє німецьке видання Die Welt з посиланням на джерела в НАТО.

За даними газети, нещодавній ракетний удар Росії по Львівській області, яка межує з країнами НАТО, став першим "непрямим випробуванням" для Arrow-3, що нещодавно заступила на бойове чергування в Німеччині.

Arrow-3 і "Орєшнік": теорія проти реальності

На офіційному сайті Бундесверу зазначено, що Arrow-3 призначена для перехоплення балістичних ракет поза межами атмосфери, зокрема таких, як "Орєшнік". З огляду на заявлену дальність польоту російської ракети до 5 500 км, вона теоретично може вразити майже будь-яку точку Європи.

Втім, як підкреслює Die Welt, на практиці німецька Arrow-3 перебуває лише на початковій фазі набуття оперативних можливостей. Перший комплекс розгорнуто на авіабазі в землі Саксонія-Ангальт на сході ФРН.

З району розміщення система здатна відстежувати пуски балістичних ракет на дуже ранніх етапах польоту, ще до їхнього входу в повітряний простір НАТО. Це забезпечується інтеграцією з:

супутниками раннього попередження;

системою ПРО НАТО Aegis;

обміном даними між союзниками Альянсу.

Крім того, Росія зазвичай дипломатично інформує НАТО про пуски балістичних ракет, щоб уникнути помилкового трактування як ядерного удару. За інформацією видання, Німеччина могла бути заздалегідь обізнана про запуск і спостерігала за польотом ракети.

Однак на запитання, чи здатна Arrow-3 у нинішньому стані збити "Орєшнік", джерела в НАТО відповіли однозначно: ні, оскільки система ще не досягла повної боєготовності.

Чи може допомогти Patriot

За словами співрозмовників видання, у гіпотетичній ситуації для перехоплення могли б залучити системи Patriot. Водночас експерти застерігають, що, попри успішні випадки збиття російських гіперзвукових ракет "Кинжал" за допомогою PAC-3, ці ракети не здатні ефективно перехоплювати індивідуальні бойові блоки "Орєшніка", які рухаються на швидкостях до 10 Махів на верхніх межах гіперзвукового діапазону.

Розгортання Arrow-3 у Німеччині

Ізраїльська система Arrow-3 офіційно заступила на бойове чергування в Німеччині на початку грудня 2025 року. Наприкінці листопада завершилося навчання німецьких військових, яке проводили ізраїльські фахівці.

Закупівлю комплексу здійснили у 2023 році в межах міждержавної угоди між Німеччиною та Ізраїлем. Вартість контракту – близько 3 млрд євро.

Розгортання системи розглядається як пряма відповідь на загрозу з боку Росії. Водночас експлуатація вже супроводжується інцидентами: невідомі безпілотники намагалися виявити місце розташування комплексу.

