Росія знову вдарила по залізниці: низка поїздів курсує з затримками

Попри обстріли та складні погодні умови, поїзди продовжують рух.

Російська Федерація вранці 12 січня вчергове завдала ударів по залізничній інфраструктурі. Державна "Укрзалізниця" відновлює пошкодження та забезпечує перевезення пасажирів, повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський у Facebook.

"Під ранок - серія чергових прильотів по залізничній інфраструктурі, а отже - заходимо в цей тиждень так само сфокусовано, зібрано, щоб знову відновлювати, везти и вивозити", - зазначив Перцовський.

За його словами, попри обстріли та складні погодні умови, поїзди продовжують рух. Так, чотири потяги прибули до Києва під час комендантської години, а також по одному до Хмельницького, Дніпра та Львова.

Станом на 11:00 затримуються понад 50 пасажирських поїздів. Найбільше відхилень від графіка зафіксовано на міжнародних маршрутах.

Абсолютний антирекорд наразі тримає поїзд сполученням Київ - Будапешт, який запізнюється майже на п’ять годин. Значні відхилення також мають рейси з Києва до Відня, а також поїзди з Польщі.

Серед внутрішніх маршрутів найбільше затримуються поїзди на напрямках Харків - Одеса, Ужгород - Київ, Івано-Франківськ - Черкаси та Ужгород - Харків. Більшість інших рейсів мають затримку в межах до 90 хвилин.

На міжнародному напрямку найдовше затримуються поїзди:

№9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+4:54);

№749/750 Київ-Пас.-Відень Західний (+4:39);

№19/20 Хелм-Київ-Пас. (+3:22);

№67/68 Варшава Заходня-Київ-Пас. (+3:22);

№31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 (+2:40);

№51/52 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+2:40).

Серед внутрішніх маршрутів найбільше затримуються поїзди:

№7/8 Харків-Пас.-Одеса-Головна (+3:42);

№237/238 Ужгород-Київ-Пас. (+2:39);

№43/44 Івано-Франківськ-Черкаси (+2:02);

№113/114 Ужгород-Харків-Пас. (+1:51)

№81/82 Ужгород-Київ-Пас. (+1:43).

11 січня стало відомо, що несприятливі погодні умови, ворожі обстріли та затримки на кордоні призвели до порушення графіку понад 60 поїздів в Україні. Затримки зачепили як внутрішні рейси, так і міжнародні, які змушені змінювати ще й маршрути.

Також повідомлялося, що понад 400 пасажирів змушені були дев’ять годин очікувати на кордоні, частина з них запізнилась на свої потяги у Холмі. Це відбулось у залізничному пункті пропуску "Ягодин", бо українські прикордонники виявили у потягу Дніпро-Холм партію цигарок, які провідник незаконно намагався переправити пасажирським потягом до Польщі.

