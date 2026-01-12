Росія знову вдарила по залізниці: низка поїздів курсує з затримками

Російська Федерація вранці 12 січня вчергове завдала ударів по залізничній інфраструктурі. Державна "Укрзалізниця" відновлює пошкодження та забезпечує перевезення пасажирів, повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський у Facebook.
"Під ранок - серія чергових прильотів по залізничній інфраструктурі, а отже - заходимо в цей тиждень так само сфокусовано, зібрано, щоб знову відновлювати, везти и вивозити", - зазначив Перцовський.
За його словами, попри обстріли та складні погодні умови, поїзди продовжують рух. Так, чотири потяги прибули до Києва під час комендантської години, а також по одному до Хмельницького, Дніпра та Львова.
Станом на 11:00 затримуються понад 50 пасажирських поїздів. Найбільше відхилень від графіка зафіксовано на міжнародних маршрутах.
Абсолютний антирекорд наразі тримає поїзд сполученням Київ - Будапешт, який запізнюється майже на п’ять годин. Значні відхилення також мають рейси з Києва до Відня, а також поїзди з Польщі.
Серед внутрішніх маршрутів найбільше затримуються поїзди на напрямках Харків - Одеса, Ужгород - Київ, Івано-Франківськ - Черкаси та Ужгород - Харків. Більшість інших рейсів мають затримку в межах до 90 хвилин.
На міжнародному напрямку найдовше затримуються поїзди:
- №9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+4:54);
- №749/750 Київ-Пас.-Відень Західний (+4:39);
- №19/20 Хелм-Київ-Пас. (+3:22);
- №67/68 Варшава Заходня-Київ-Пас. (+3:22);
- №31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 (+2:40);
- №51/52 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+2:40).
Серед внутрішніх маршрутів найбільше затримуються поїзди:
- №7/8 Харків-Пас.-Одеса-Головна (+3:42);
- №237/238 Ужгород-Київ-Пас. (+2:39);
- №43/44 Івано-Франківськ-Черкаси (+2:02);
- №113/114 Ужгород-Харків-Пас. (+1:51)
- №81/82 Ужгород-Київ-Пас. (+1:43).
Затримки "Укрзалізниці" - останні новини
11 січня стало відомо, що несприятливі погодні умови, ворожі обстріли та затримки на кордоні призвели до порушення графіку понад 60 поїздів в Україні. Затримки зачепили як внутрішні рейси, так і міжнародні, які змушені змінювати ще й маршрути.
Також повідомлялося, що понад 400 пасажирів змушені були дев’ять годин очікувати на кордоні, частина з них запізнилась на свої потяги у Холмі. Це відбулось у залізничному пункті пропуску "Ягодин", бо українські прикордонники виявили у потягу Дніпро-Холм партію цигарок, які провідник незаконно намагався переправити пасажирським потягом до Польщі.