В Полтаві планують посилити контроль за військовим обліком

В Полтаві планують створити спеціальну комісію, яка перевірятиме державні органи, підприємства, установи та організації на дотримання правил військового обліку. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Полтавської міської ради під час засідання 9 січня, повідомляє Суспільне Полтава.

Видання поділилося, що спеціальна комісія буде перевіряти правильність ведення списків, своєчасне звіряння даних із ТЦК та наявність відповідальних осіб за військовий облік.

Окрім цього, підприємства та установи зобов'яжуть повідомляти до ТЦК про громадян, які не перебувають на військовому обліку чи порушують його правила.

В статті додається, що буде посилено взаємодію з поліцією щодо розшуку, затримання та доставки до ТЦК громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

Осіб, яких розшукує ТЦК, можуть ідентифікувати під час звернення до органів влади, ЦНАПів чи інших установ. Таких осіб в разі необхідності поліція може доставити до ТЦК з метою оформлення документів.

Міська влада, зі свого боку, як зазначає видання, має намір активніше інформувати населення про правила військового обліку через медіа та офіційний сайт міської ради. Ще планується впровадити онлайн-консультації для громадян і відповідальних працівників підприємств.

Раніше УНІАН повідомляв, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив думку, що покращення ставлення до мобілізації серед українців вимагає кардинальної зміни системи стимулювання. Лубінець поділився, що кожного року зростає кількість громадян, які подають скарги на на порушення прав з боку працівників ТЦК та СП. Водночас, він зазначив, що не всі скарги, які надходять, потім підтверджуються. Лубінець вважає, що необхідно не тільки велике фінансове забезпечення, а й встановлення розумних строків військової служби, щоб змінилося ставлення українців до працівників ТЦК.

Також ми писали, що голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що Верховна Рада може позбавити права на відстрочку від мобілізації чоловіків старше 25 років, які вступають до вищих, передвищих і професійних навчальних закладів. Бабак навів дані, що в 2022 році таких осіб в країні налічувалося близько 30 тисяч, тоді як станом на 1 вересня 2025 року - вже близько 250 тисяч осіб. Нареп визнав, що держава не може обмежити право на освіту, але планує перевіряти, чи такі особи насправді навчаються.

