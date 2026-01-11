В Ірані зростає кількість загиблих через протести: правозахисники назвали кількість жертв

Більшість серед них - протестувальники. Також серед загиблих є представники силових органів.

Заворушення в Ірані вже забрали життя щонайменше 500 людей. Про це повідомила правозахисна група HRANA, пише Reuters.

Згідно з останніми даними, отриманими від активістів в Ірані та за його межами, правозахисна група HRANA, що базується в США, заявила, що підтвердила смерть 490 протестувальників та 48 співробітників служб безпеки. Також відомо про масові арешти – влада заарештувала близько 10 600 осіб за два тижні заворушень.

Видання додало, що Іран не назвав офіційних даних про кількість жертв.

Протести в Ірані

Нагадаємо, що заворушення проти влади в Ірані набирають масштаб. На вулицях великих та малих міст мільйони людей. Вони вимагають відставки чинного уряду. Але оцінити масштаб протестів наразі складно, адже влада наказала вимкнути інтернет та мобільний зв'язок в країні.

Підтримку протестувальникам висловив президент США Дональд Трамп. Хоча представники влади Ірану застерегли США та Ізраїль від втручання.

Водночас відомо, що в адміністрації президента США відбулися попередні консультації щодо можливої військової операції проти Ірану. За даними журналістів, один з можливих варіантів, що обговорюється, – це широкомасштабний повітряний удар по низці військових об’єктів Ірану.

