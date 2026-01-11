Графіки відключень світла 12 січня: коли не буде електроенергії в понеділок

Відзначається, що головна причина застосування обмежень - наслідки російських ударів.

Погодинні графіки відключень світла діятимуть у понеділок, 12 січня, в усіх регіонах України. При цьому графіки обмеження потужності будуть задіяні для промислових споживачів.

За інформацією "Укренерго", причина введення заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Час і обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться в повідомленні "Укренерго".

Графіки відключень світла в Київській області

В ДТЕК повідомили, що погодинні графіки відключень не діятимуть в понеділок лише в частині Броварського та Бориспільського районів. Тут тривають екстрені відключення. При цьому максимальний період без електропостачання на добу складатиме майже 11 годин.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

В ніч на 11 січня в Запорізькій та частині Дніпропетровської області стався блекаут. У ДТЕК повідомили, що в результаті ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та місті Дніпро сталися аварійні відключення електроенергії. Згодом голова Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив, що електропостачання в області відновлено.

Крім того, голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що в Київській області енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 370 тисяч сімей.

У свою чергу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що зимова погода створює для енергосистеми України одразу кілька серйозних проблем.

