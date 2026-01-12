У 'ПриватБанку' подорожчав євро: свіжий курс валют на 12 січня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,29 грн, а євро – 50,76 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 12 січня, подешевшав на 5 копійок і становить 43,30 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 50,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,70 гривні, а євро - за курсом 49,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок залишився на попередньому рівні – 43,29 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 50,76 гривні.

Нацбанк встановив на 12 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований 9 січня, - 42,99 грн/дол.)

Щодо євро гривня дещо посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,14 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

Долар 9 січня зміцнився під час млявих торгів в Азії. Ринки очікували на звіт про зайнятість у США та готувалися до можливого рішення Верховного суду щодо використання президентом Дональдом Трампом надзвичайних повноважень для запровадження мит. Тоді індекс долара США, що відображає його динаміку щодо кошика з шести основних валют, зріс на 0,1% до 98,933, наблизившись до найвищого рівня за місяць.

