Українські десантники почали використовувати вудочку для перехоплення ворожих дронів

Військові на дрон типу Mavic встановили риболовну вудочку зі шнуром.

Воїни 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ показали новий спосіб перехоплення ворожих безпілотників. Вони використали риболовну вудочку та шнур, повідомляє Мілітарний.

Видання зазначає, що відповідне відео оприлюднила пресслужба бригади. На кадрах, як зазначають експерти, на дрон типу Mavic встановили риболовну вудочку зі шнуром. Припускається, що на його кінці закріплений вантаж для створення необхідного натягу.

Під час перехоплення український безпілотник підлітає до ворожого дрона, маючи певний запас висоти. Далі лопаті російського дрона заплутуються або ламаються об шнур, що призводить до того, що БпЛА втрачає управління та падає.

Відео дня

Видання припускає, що таким способом українським військовим вдалося перехопити щонайменше два ворожі безпілотники. Додається, що на кадрах можна помітити спробу перехоплення дрона-камікадзе "Молния" літакового типу. Проте, ймовірно, вона виявилася невдалою.

Аналітики зазначають, що попри креативність рішення з використанням вудочки, такий спосіб перехоплення безпілотників не є новим. Наводяться дані, що метод тарану за допомогою палиці застосовується вже тривалий час, приблизно з 2024 року, коли розпочалося масове застосування FPV-дронів-перехоплювачів.

Видання розповіло, що тоді виникла потреба зробити такі безпілотники багаторазовими й на них почали встановлювати палицю, за допомогою якої здійснювався таран двигуна або гвинтів ворожого дрона.

В результаті, як йдеться в статті, лопаті руйнувалися, безпілотник втрачав тягу, не міг утримувати курс і падав. Примітно, що такий метод застосовувався як проти дронів літакового типу, так і проти квадрокоптерів.

При цьому, сам дрон-таран нерідко також втрачав керованість і міг зазнати аварії. Видання припускає, що використання риболовної вудочки, теоретично, робить процес перехоплення безпечнішим.

Пояснюється, що шнур із вантажем може не мати жорсткого кріплення: він легко сходить із кільця, ворожий дрон у ньому заплутується та падає, тоді як дружній безпілотник не зазнає критичного навантаження і не "тягнеться" вниз разом із ціллю.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що оскільки наразі Київ є для Росії об'єктом №1 для атак, слід зробити багатоешелоновану оборону міста. Чаленко додав, що оборонці столиці працюють на максимумі можливостей, але треба їх збільшувати. На його думку, мобільні вогневі групи мають мати різне озброєння, оскільки дрони змінюються.

Також ми писали, що в українській розвідці повідомили, що російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотник "Гєрань-5". На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Гєрань", даний літальний апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. При цьому, більшість його ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії. Відомо, що маса бойової частини "Гєрань-5" становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження - близько 1 000 км.

Вас також можуть зацікавити новини: