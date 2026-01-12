Новий російський БПЛА 'Герань-5': в ISW пояснили, в чому його головна загроза

Росія, ймовірно, відкрила внутрішню виробничу лінію для цього нового типу безпілотників.

Російські війська модифікують свої безпілотники типу "Шахед"/"Герань" для ударів по українській ППО, йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у Головному управлінні розвідки України повідомили, що на початку 2026 року армія РФ вперше застосувала для атаки новий варіант безпілотного літального апарата дальньої дії "Герань" – "Герань-5". Цей БПЛА може нести бойову частину вагою близько 90 кг і має заявлену дальність польоту близько 1000 км.

Як зазначають в ISW, Росія, ймовірно, відкрила внутрішню виробничу лінію для цього нового типу безпілотників, що стало можливим завдяки передачі іранських технологій.

При цьому аналітики підкреслюють, що Росія, ймовірно, має намір використовувати "Герань-5" для ураження повітряних цілей, а не тільки наземних, що потенційно посилить російські ударні комплекси і можливості протиповітряної оборони.

ГУР повідомило, що російські війська розробляють спосіб запуску дронів "Герань-5" з літаків, у тому числі з штурмовиків Су-25, і оснащення цих дронів ракетами "повітря-повітря" Р-73.

В ISW відзначають, що Росія все частіше модифікує свої безпілотники для нанесення ударів по повітряних компонентах системи протиповітряної оборони України, щоб отримати додаткові можливості для знищення українських дронів-перехоплювачів і винищувачів.

"Метою є збільшення збитків від російських ударних систем дальньої дії на тлі постійних інновацій у сфері протиповітряної оборони України", – підкреслюють аналітики.

"Герань-5" - що про нього відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 11 січня ГУР заявило, що ворог вперше застосував проти України ударний БПЛА "Герань-5". Він має довжину близько 6 метрів, розмах крил - до 5,5 метра. Апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість його ключових вузлів і компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії, зазначили в розвідці.

Крім того, розвідники відзначили, що зафіксовано істотну конструктивну і технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

