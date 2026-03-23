Путін визнав початок спаду російської економіки

Динаміка основних макроекономічних показників російської економіки на початку 2026 року стала негативною. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на нараді з економічних питань, повідомляє The Moscow Times.

"У січні цього року валовий внутрішній продукт Росії виявився на 2,1% нижчим, ніж рік тому. Промислове виробництво скоротилося на 0,8%", – повідомив Путін з посиланням на дані "Росстату".

Він зазначив, що для російської влади "тут немає нічого несподіваного". Диктатор додав, що уряду РФ необхідно повернути країну "на траєкторію сталого економічного зростання".

Відео дня

Федеральний бюджет Росії за підсумками січня–лютого показав дефіцит у 3,5 трлн рублів (41,73 млрд доларів) та знизився за загальними доходами. На думку Путіна, сьогодні Кремлю необхідно "прийняти виважені рішення" та гарантувати його "довгострокову стабільність".

Спад ВВП у січні, про який раніше повідомив "Росстат", став першим для Росії з 2023 року.

Минулого року, згідно з офіційною статистикою, економічне зростання в країні-агресорці сповільнилося майже вп’ятеро – до 1% і виявилося вдвічі нижчим за початкові прогнози.

З 28 основних галузей промисловості в мінусі рік завершили 21: видобуток корисних копалин скоротився на 1,6%, металурги скоротили випуск на 2,1%, фабрики одягу та взуття – на 3,5%. Вперше за 15 років впало виробництво продуктів харчування – на 0,5%.

На 2026 рік російська влада спочатку планувала зростання економіки на понад 2%, потім знизила прогноз до 1,3%, але й він може виявитися надто оптимістичним.

За даними Bloomberg, Мінекономрозвитку РФ розглядає можливість зниження прогнозу до 0,7%. Крім того, там готують секвестр бюджету, сировинні доходи якого на початку року впали вдвічі.

Під 10-відсоткове скорочення, за словами джерел видання, потраплять усі видатки, крім військових і захищених, до яких належать, зокрема, соціальні статті.

Уповільнення економіки загрожує бюджету РФ недоотриманням доходів, непов’язаних з нафтогазовою галуззю, незважаючи на податкову реформу, яка передбачає підвищення ПДВ та податків на малий бізнес.

За розрахунками російських фахівців, казна може недоотримати 500 млрд рублів (6,09 млрд доларів) ПДВ та 100–200 млрд рублів (1,2–2,4 млрд доларів) податку на прибуток.

З урахуванням того, що бюджетні видатки, найімовірніше, перевищать план приблизно на 1 трлн рублів (11,85 млрд доларів), дефіцит замість запланованого зниження може збільшитися майже до 8 трлн рублів (95,49 млрд доларів).

Російська економіка – інші новини

Раніше стало відомо, що росіяни дедалі менше користуються банківськими послугами та знову віддають перевагу готівці через проблеми з мобільним інтернетом і нові обмеження у фінансовій сфері.

Відтік коштів із російської банківської системи пояснюють поєднанням кількох факторів: посиленням контролю за фінансовими операціями, перебоями в роботі інтернет-інфраструктури та відмовою від заощаджень на користь поточних витрат.

Загалом економіка Росії стикається з посиленням структурних дисбалансів та високою залежністю від військових витрат. Аналітики зазначають, що економіка РФ дедалі більше орієнтується на військове виробництво, що може призвести до досягнення "точки неповернення" вже у 2026 році.

