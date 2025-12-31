Україна суттєво обмежила експорт стратегічної сировини у 2026 році: подробиці

Обмеження мають зберегти стратегічну сировину в країні та підтримати українське виробництво.

Кабінет міністрів України сьогодні, 31 грудня, ухвалив рішення продовжити обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Рішення передбачає режим ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді. Це дозволяє зберегти стратегічну сировину в Україні та спрямувати її на потреби внутрішньої переробки", - зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що металобрухт є критично важливою сировиною для української металургії та ливарної галузей. За її словами, попри дію експортного мита, експорт брухту зростав часто транзитом до третіх країн без створення доданої вартості для України.

"Внутрішня переробка, навпаки, забезпечує робочі місця, податкові надходження та продукцію, необхідну для оборони й відбудови. Також використання брухту в металургійному виробництві зменшує викиди СО2, що є важливим з огляду на вимоги ЄС", - зазначила очільниця уряду.

Премʼєр-міністерка також повідомила, що уряд продовжив частину обмежень щодо деревини, запроваджених наприкінці жовтня.

"За час повномасштабної війни обсяги лісозаготівлі суттєво скоротилися через бойові дії. Водночас деревообробні підприємства стикаються з дефіцитом сировини й вимушено простоюють, а для багатьох сільських громад дрова залишаються ключовим ресурсом для опалення взимку", - додала Свириденко.

Вона підкреслила, що продовження обмежень експорту сировини підтримує українське виробництво, зменшує тиск на довкілля та зміцнює енергетичну безпеку громад.

Рішення уряду - останні новини

