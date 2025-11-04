Ці бомби оснащені турбореактивним двигуном.

Російські загарбники збільшили радіус дії своїх авіабомб до 200 кілометрів. Це дасть змогу ворожим літакам уникати зони дії української системи протиповітряної оборони.

Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки Міністерства оборони України на запит видання "Телеграф". Зазначається, що російські окупаційні війська планують застосовувати керовані модульні планувальні бомби (КМПБ). Завдяки оснащенню турбореактивним двигуном їхня дальність польоту може сягати 200 км.

"Подібні засоби, зокрема авіаційні бомби з універсальними модулями планування та корекції (УМПК), що мають дальність польоту до 75 км, противник переважно застосовує для завдання ударів по об’єктах на територіях прифронтових та прикордонних областей України. КМПБ не стане винятком, а їхня дальність польоту до 200 км дозволить російським літакам не входити до зони дії засобів протиповітряної оборони Сил оборони України", – йдеться у заяві відомства.

Там не виключають, що такі боєприпаси росіяни можуть використовувати для ударів по обʼєктах, розташованих у глибині території України.

Які компоненти РФ використовує у нових боєприпасах

Що стосується компонентів, які Росія використала для створення цих боєприпасів, то, за даними ГУР МО, здебільшого йдеться про китайські деталі.

Водночас у фугасних авіаційних бомбах типу "Комета", якими ворог оснащує всі модифікації УМПК, використовуються і електронні компоненти західного виробництва. Мова про продукцію компаній зі Швейцарії та Сполучених Штатів Америки.

Нещодавно Росія спустила на воду новий атомний підводний човен під назвою "Хабаровськ". Це єдине судно проєкту 09851.

Військовий експерт Олег Катков каже, що до моменту введення "Хабаровська" в стрій як бойової одиниці ще далеко – човен будуть добудовувати вже на воді.

Та є дещо дивне в заявах РФ про цей човен, вважає він. Зокрема – у тому, яке озброєння він здатен нести.

