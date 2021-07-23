Міністерство хоче знизити поріг згоди мешканців, необхідний для розселення будинку, з 100% до 75%.

Уряд України планує змінити вже існуючий план з реконструкції районів — знести "хрущовку", щоб побудувати на її місці багатоповерхівку, стане простіше.

Про це повідомляє "Гордон".

Міністерство розвитку громад і територій України підготувало законопроект, що знижує бар'єр згоди мешканців на розселення і подальше знесення їхнього будинку — якщо раніше це було 100%, то зараз його пропонується встановити на рівні 75%.

"Ви ж розумієте, що 100-відсоткової згоди від усіх мешканців на розселення не отримати ніколи. Це просто неможливо", - констатує з цього приводу заступниця голови комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

При цьому, за її словами, закон про реконструкцію кварталів в Україні був прийнятий ще у 2006 році, проте відтоді так і не було розроблено механізм розселення старих будинків.

До того ж багато жителів "хрущовок", аби отримати більше житлоплощі, прописували до себе родичів, які фактично з ними не проживають.

Майбутнє проекту розселення жителів "хрущовок" залежить від того, чи буде досягнуто компромісне рішення між інвестором-забудовником, жителями і місцевою владою.

"Для забудовників це бізнес: якщо їм буде нецікаво цим займатися, то "хрущовки" ніхто розселяти не буде", – зазначила Шуляк.

Також ми повідомляли про те, що у 2020 році ціни на будівельно-монтажні роботи зросли на 3,7%, порівняно з 2019 роком.

Автор: Станислав Кожемякин