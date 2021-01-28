Найбільше зросли в ціні будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва комплексних промислових споруд - на 13,4%.

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, зросли на 3,7%.

Читайте такожВ Україні запустили сервіс для перевірки вторинної нерухомості (виправлено)Про це передає Державна служба статистики.

За даними Держстату, найбільше зросли в ціні будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва комплексних промислових споруд - на 13,4%.

Ціни у сфері будівництва житлових будівель зросли на 4,8%, нежитлових будівель – на 1,3%, транспортних споруд – на 1%, трубопроводів, комунікацій та ліній електропередачі – на 0,9%.

Згідно з даними Держстату, вартість будівельно-монтажних робіт у грудні 2020 року у порівнянні з груднем 2019 року зросла на 9,6%, у порівнянні з листопадом цього року - на 0,2%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення операції Об'єднаних сил.

Що цьому передувало

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у 2019 році, у порівнянні з 2018 роком, зросли на 6%.

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Автор: Павло Степанець