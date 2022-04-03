Економічний оглядач Андрій Гурков вважає, що бізнес Німеччини переорієнтується на Україну.

Економічний оглядач видання Deutsche Welle Андрій Гурков з Берліна впевнений, що німецький бізнес більше не бачить в Росії стратегічного партнера.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Я беру участь у вашій передачі як експерт з німецької економіки, тому я можу вам розповісти, як тут бачиться ситуація. Тут оцінюють запроваджені міжнародним співтовариством, в першу чергу західні, санкції як безпрецедентні. Жодна країна світу - ні Іран, ні Північна Корея – таким санкціям не піддавалася. Серед найсерйозніших санкцій тут вважають заморожування активів Центрбанку", – зазначив Гурков.

При цьому експерт пояснив, що від SWIFT не відключили тільки два банки – "Сбербанк" і "Газпромбанк" – щоб зберегти поточне енергетичне співробітництво.

"Зараз йде прискорена робота, щоб цю залежність (від російських енергоресурсів – ред.) і відповідно закупівлі російських енергоносіїв максимально знизити. Тут три позиції – газ, нафта і вугілля. Найпростіше це зробити з вугіллям – Німеччина, яка до війни закуповувала у Росії 50% вугілля, має намір влітку припинити закупівлі вугілля. Приблизно 35% німецького імпорту становила російська нафта – звести це до мінімуму збираються до кінця року, хоча незрозуміло, що вважається мінімумом. Найбільша проблема – це газ", – зазначив експерт.

Гурков визнав, що Німеччина допустила велику "історичну помилку", потрапивши під залежність від російського газу (55% поставок – ред.). Також він зазначив, що для того, щоб позбутися цієї залежності, за словами міністра економіки Німеччини, потрібно два роки. Аналогічні проблеми у Італії та країн Східної Європи.

При цьому експерт запевняє, що з початком війни в Україні німецький бізнес кардинально змінив свою позицію з приводу російського ринку, який до цього в Німеччині визначали як пріоритетний. Більш того, після війни вони не будуть повертатися в Росію, в тому числі в питаннях будівництва "Північного потоку 2".

"Забудьте. Цієї теми вже немає. "Північний потік 2" може бути коли-небудь в майбутньому, коли водень піде туди. У тому-то і справа, що співпраця з Росією і вся ця система, яка створювалася десятиліттями, зруйнована. Швидше, я в цьому не сумніваюся, будуть шукати можливості робити бізнес з Україною, в тому числі енергетичний. І Україна вже подає сигнали, вказуючи зокрема на газосховища свої, на можливості виробляти енергію, в тому числі зелену і водень. Ідея стратегічного партнерства з Росією померла", – підсумував Гурков.

Як повідомляв УНІАН, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляє, що для президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра відносини з Росією залишаються "фундаментальними", незважаючи на війну проти України.