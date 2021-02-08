Прийняття закону сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників.

Сьогодні, 8 лютого, на позачерговому засіданні Уряд схвалив проект Закону "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності".

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Про це передає прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що прийняття закону сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників.

"Уряд продовжує трудову реформу і активно працює над вдосконаленням законодавства про працю. Збільшення кількості офіційно оформлених працівників шляхом легалізації трудових відносин сприятиме забезпеченню їх соціальних потреб та економічному зростанню України", - цитує прес-служба міністра економіки Ігоря Петрашка.

Документом передбачається визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин і впровадження принципу презумпції наявності трудових відносин. Так, законопроектом визначається 7 ознак їх наявності, зокрема, виконання особою роботи за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи; виконання роботи на певному робочому місці з дотриманням встановлених правил внутрішнього трудового розпорядку; систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди тощо.

При цьому робота може бути визнана виконується в рамках трудових відносин, якщо є принаймні три з семи ознак. У такому випадку сторони зобов'язані укласти трудовий договір, а працівник повинен бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема, відпустками, лікарняними, наявністю гарантій і компенсацій щодо збереження місця роботи.

"Також документом врегульовано питання правонаступництва у трудових відносинах та процедура попередження працівників про відповідні зміни. Це зробить процес передачі бізнесу або організації новому власнику більш прозорим і зрозумілим для колективу і посилить правовий захист працівників від незаконного звільнення", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

4 лютого Верховна Рада прийняла закон, що передбачає удосконалення правового регулювання дистанційної та надомної праці.

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Автор: Катерина Жирій