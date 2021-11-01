Вартість Rozetka може становити від $600 млн до $889 млн / фото rozetka.com.ua
Казахська компанія Kaspi.kz планує покупку онлайн-рітейлера Rozetka.
Про це повідомляє AIN.
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Kaspi.kz вже веде переговори з нинішніми власниками компанії Rozetka.
Вартість Rozetka може становити від $600 млн до $889 млн.
Kaspi.kz в Україні:
Першою покупкою Kaspi.kz в Україні стала міжбанківська платіжна система Portmone, яку компанія Kaspi Pay придбала в липні 2021 року.
Згодом стало відомо про покупку українського "БТА Банку" для отримання банківської ліцензії в Україні.