Вашингтон ще сподівається, що дипломатія запобіжить необхідності таких дій.

Сполучені Штати Америки попередньо обговорили санкції проти деяких китайських банків, оскільки Вашингтон шукає способи обмежити підтримку Росії Пекіном. Однак наразі США не мають плану впровадження таких заходів, повідомив американський чиновник Reuters.

Чиновник, який побажав залишитися неназваним, розповів агентству, що в найближчій перспективі немає плану запровадження санкцій проти банків Китаю. За його словами, чиновники сподіваються, що дипломатія запобіжить необхідності таких дій. Так, державний секретар Ентоні Блінкен має відвідати Китай цього тижня.

Зазначається, що США накладали санкції на невеликі китайські банки, такі як Bank of Kunlun, через різні проблеми, включно з роботою з іранськими установами. Але поки що Вашингтон не бажав запроваджувати санкції проти великих банків Китаю. Аналітики давно вважали це "ядерним варіантом – через величезні хвильові наслідки для світової економіки та американо-китайських відносин.

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Посилення санкцій США

The Wall Street Journal 23 квітня писала, що США готують проект санкцій, які загрожують відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи. США розраховують, що загроза втрати китайськими банками доступу до долара і ризик погіршення торговельних зв'язків з Європою переконають Пекін не підтримувати військову машину РФ. Націленість санкцій на банки є варіантом ескалації на випадок, якщо дипломатичні заходи не зможуть переконати Пекін обмежити експорт.

Посилення санкцій розглядають як застосування одного з найпотужніших інструментів фінансового примусу поставити хрест на швидкозростаючій торгівлі між Пекіном і Москвою, яка дозволила Кремлю відновити армію.

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