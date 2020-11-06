Згідно з рішенням суду, заборгованість підприємця Тараса Борщовського за кредитом від інвестиційного консорціуму "Інвестохіллс Веста" і "Геліос" у загальному розмірі склала понад 75 млн євро.

Львівський бізнесмен Тарас Барщовський, якого називають «королем сокового ринку України», всупереч рішенню суду повністю вивіз обладнання зі свого заводу в Городку (село в Рівненській обл.) - одного з ключових у структурі групи T.B. Fruit, де вироблялися соковий концентрат та соки ТМ Galicia.

Як повідомив представник фінансової компанії (кредитора) «Інвестохіллс Веста» Андрій Волков, пропажу активів виявив судовий виконавець, який прибув на завод компанії в Городок в рамках виконання судового рішення у справі про борги групи T.B. Fruit, але зіткнувся з опором найнятої Барщовським охорони.

За словами Андрія Волкова, судовий представник отримав можливість потрапити на територію підприємства тільки після прибуття поліції, проте все обладнання вже було вивезено.

Представники компанії «Інвестохіллс Веста», що вимагає стягнення боргів з бізнесу Барщовського, підозрюють, що виробничі лінії та інша техніка були переміщені на інші майданчики. «Одночасно з цим Тарас Барщовський переписав всі свої активи на родичів та інших третіх осіб», - розповів Андрій Волков.

Він підкреслив, що кредитори «Інвестохіллс Веста» надалі звертатимуть стягнення на заставні активи Групи T.B. Fruit і всіляко захищати свої права в рамках правового поля.

Андрій Волков нагадав, що 7 жовтня, під час розгляду Верховним судом України, рішення судів першої та апеляційної інстанцій були скасовані, а справу направлено на повторний розгляд. Таким чином, зазначає він, доводи ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» щодо фіктивності правовідносин між ТОВ «Яблуневий Дар» і ТОВ «ТВ САД» були підтримані Верховним судом.

ВСУ погодився, що заяви з кредиторськими вимогами слід обов'язково розглядати із застосуванням принципів змагальності сторін у справі про банкрутство в поєднанні з детальною перевіркою підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, розміру і моменту виникнення.

На думку Андрія Волкова, в попередніх інстанціях до подібних питань ставилися формально, що дозволяло Барщовському забезпечувати собі фіктивне банкрутство і видавати власні компанії за чужі. Верховний суд також визнав таке банкрутство фіктивним.

Крім того, постановою Північного апеляційного господарського суду від 28 вересня у справі №873/91/20 відмовлено Барщовській Світлані Степанівні – дружині Барщовського Тараса Ярославича у задоволенні заяви про скасування рішення постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Спілка інвесторів України» від 12.03.2020 у справі №06/20. Станом на момент публікації постанова не оскаржувалася і набрала законної сили.

Таким чином, згідно з рішенням третейського суду № 06/20, Тарас Барщовський повинен сплатити ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Інвестохіллс Веста» заборгованість за кредитом у загальному розмірі: 75 232 556,73 Євро. Відповідно до Закону України «Про третейські суди» рішення підлягає добровільному повному виконанню.

Проте, за словами Андрія Волкова, Тарас Барщовський продовжує ухилятися від виконання взятих на себе зобов'язань перед кредитором: в період розгляду і після ухвалення рішення третейським судом він переоформив все своє майно на родичів і пов'язаних осіб.

Крім того, за даними компанії «Інвестохіллс Веста», Барщовський намагався вплинути на хід справи, скориставшись послугами зацікавленого арбітражного керуючого Надлонка А.І., порушення якого по даній справі вже встановлені, а йому, рішенням дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, винесено догану.

Бізнесмен Тарас Барщовський не вперше використовує схеми виведення коштів. Раніше ЗМІ повідомляли про махінації щодо виведення з України мільйонів євро через офшорні компанії Francoso Corporation Limited і Petergrow Limited.

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Автор: УНІАН