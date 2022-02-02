За прогнозом збільшення вартості квадратних метрів можливе лише в незначній кількості новобудов.

За підсумками січня вартість житла на первинному ринку Києва залишається стабільною, а попит на квартири зменшився на 20% порівняно з груднем 2021 року.

Про це повідомив засновник групи будівельних компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

За його словами, в січні в переважній більшості проектів, які почали зводитися не пізніше грудня 2021 року, цінові коливання не перевищили 0,5-1% в залежності від площі та інших технічних характеристик квартир і якості самого житлового комплексу.

"У порівнянні з груднем 2021, в січні 2022 року скорочення попиту на первинному ринку становить в середньому 20%. Головними причинами зниження активності потенційних інвесторів минулого місяця були: тривалий період свят і пов'язані з ним відпустки; висока ймовірність зовнішньої військової агресії проти України; економічні наслідки від зовнішньої напруги; нова хвиля пандемії; скорочення платоспроможного попиту", - поінформував Підвисоцький.

Читайте такожУ Києві подорожчали квартири на вторинному ринку (інфографіка)

Експерт розповів, що зниження попиту на первинному ринку, який спостерігається з кінця 2021 року, частково пов'язано із занадто швидкими темпами зростання собівартості будівництва, що змусило девелоперів збільшити вартість забудов.

"Найбільші компанії-лідери ринку усвідомлюють, що суто "математичне" збільшення цін навіть з об'єктивної причини подорожчання будівельних матеріалів, не пов'язане з рівнем активності покупців, може мати негативні зворотні наслідки. Тому в найближчий місяць збережеться цінова кон'юнктура на первинному ринку житла", - підкреслив фахівець.

"Січень і лютий - два найменш активних місяці в будівництві. Тому варто очікувати, що до настання теплої пори року і початку нового ділового сезону собівартість будівництва істотно не зміниться. Відповідно вартість квадратних метрів залишатиметься досить стабільною", - зазначив Підвисоцький.

Він додав, що в лютому 2022 року політика більшості забудовників буде спрямована на збільшення попиту шляхом надання знижок при стовідсотковій сплаті вартості квартири, пропозиція більш лояльних умов розстрочки зі зниженням першого внеску, впровадження спільних з комерційними банками іпотечних програм. Також, за його твердженням, збільшення вартості квадратних метрів можливе лише в незначній кількості новобудов, що навряд чи позначиться на загальній ціновій кон'юнктурі первинного ринку.

За прогнозами Підвисоцького, в першому півріччі 2022 року понад 40% покупців на первинному ринку Києва будуть орієнтуватися на вартість житла в межах 1,2-1,5 тис. дол./кв.м, 30-35% - близько 1,5 тис. дол./кв. м, 20% - 1,7-2 тис. дол./кв.м, близько 5-10% - понад 3 тис. дол./ кв. м.

Іпотека в Україні: