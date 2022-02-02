За підсумками січня вартість житла на первинному ринку Києва залишається стабільною, а попит на квартири зменшився на 20% порівняно з груднем 2021 року.
Про це повідомив засновник групи будівельних компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.
За його словами, в січні в переважній більшості проектів, які почали зводитися не пізніше грудня 2021 року, цінові коливання не перевищили 0,5-1% в залежності від площі та інших технічних характеристик квартир і якості самого житлового комплексу.
"У порівнянні з груднем 2021, в січні 2022 року скорочення попиту на первинному ринку становить в середньому 20%. Головними причинами зниження активності потенційних інвесторів минулого місяця були: тривалий період свят і пов'язані з ним відпустки; висока ймовірність зовнішньої військової агресії проти України; економічні наслідки від зовнішньої напруги; нова хвиля пандемії; скорочення платоспроможного попиту", - поінформував Підвисоцький.
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Експерт розповів, що зниження попиту на первинному ринку, який спостерігається з кінця 2021 року, частково пов'язано із занадто швидкими темпами зростання собівартості будівництва, що змусило девелоперів збільшити вартість забудов.
"Найбільші компанії-лідери ринку усвідомлюють, що суто "математичне" збільшення цін навіть з об'єктивної причини подорожчання будівельних матеріалів, не пов'язане з рівнем активності покупців, може мати негативні зворотні наслідки. Тому в найближчий місяць збережеться цінова кон'юнктура на первинному ринку житла", - підкреслив фахівець.
"Січень і лютий - два найменш активних місяці в будівництві. Тому варто очікувати, що до настання теплої пори року і початку нового ділового сезону собівартість будівництва істотно не зміниться. Відповідно вартість квадратних метрів залишатиметься досить стабільною", - зазначив Підвисоцький.
Він додав, що в лютому 2022 року політика більшості забудовників буде спрямована на збільшення попиту шляхом надання знижок при стовідсотковій сплаті вартості квартири, пропозиція більш лояльних умов розстрочки зі зниженням першого внеску, впровадження спільних з комерційними банками іпотечних програм. Також, за його твердженням, збільшення вартості квадратних метрів можливе лише в незначній кількості новобудов, що навряд чи позначиться на загальній ціновій кон'юнктурі первинного ринку.
За прогнозами Підвисоцького, в першому півріччі 2022 року понад 40% покупців на первинному ринку Києва будуть орієнтуватися на вартість житла в межах 1,2-1,5 тис. дол./кв.м, 30-35% - близько 1,5 тис. дол./кв. м, 20% - 1,7-2 тис. дол./кв.м, близько 5-10% - понад 3 тис. дол./ кв. м.
Іпотека в Україні:
- 27 січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.
- 26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека 7%".
- Станом на 25 листопада 2021 року уповноважені банки з виконання Державної програми "Доступна іпотека 7%" підписали 1135 кредитних договорів на загальну суму 987 млн грн, при чому як на первинному (24,46%), так і вторинному (75,54%) ринках.
- За 11 місяців 2021 року українські банки видали 9,7 тисячі іпотечний кредит на загальну суму 7,9 млрд грн.