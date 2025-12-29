Мідь впритул підійшла до нового психологічного рубежу, встановивши новий рекорд

Зазначається, що в Китаї деякі заводи скоротили закупівлю металу або зовсім зупинили.

Ціна на мідь встановила новий рекорд. Метал майже досяг позначки в 13 000 доларів за тонну на Лондонській біржі металів через побоювання з приводу скорочення поставок.

Видання Bloomberg пише, що ціна на мідь, яка вкрай важлива для поновлюваних джерел енергії та енергомереж, підскочила на 6,6% до 12 960 доларів за тонну на Лондонській біржі металів після відновлення торгів після свят у Великій Британії. Таким чином, 1 кілограм металу обійдеться в 12,96 долара.

У грудні метал подорожчав більш ніж на 15%, оскільки інвестори зробили ставку на те, що поспіх з поставками металу в США напередодні можливих імпортних мит змусить покупців з інших країн платити більше.

На вартість металу цього року значний вплив справили незаплановані простої рудників, загальна невизначеність щодо торговельної політики президента США Дональда Трампа і безпрецедентний тиск на світові металургійні заводи. Проте, існує ймовірність, що мідь переоцінили.

"Як і раніше здається, що вся справа в очікуваннях", - сказав керівник відділу досліджень з неблагородних металів у Minmetals Futures Co У Куньцзінь.

За його словами, деякі заводи в Китаї, які купують мідь і чутливі до цін, скоротили виробництво або навіть зупинилися після недавнього зростання.

Ціни на метали - останні новини

Мідь останнім часом зростає на очах, встановлюючи все нові й нові рекорди. Так, 23 грудня мідь досягла нового історичного максимуму, досягнувши 12 044 доларів за тонну, продемонструвавши найбільше зростання за рік з 2009 року.

При цьому 26 грудня золото, срібло і платина досягли нових рекордів. Спекуляції та зниження ліквідності наприкінці року підтримали ціни на дорогоцінні метали, а ринки врахували можливість подальшого зниження ставок у США та зростання геополітичної напруженості.

