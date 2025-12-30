Найбільший у світі виробник нікелю накрутив ціни однією заявою: скільки коштує метал

Зазначається, що на складах скупчилися великі запаси металу.

Нікель досяг максимальної ціни з березня. Метал подорожчав після заяви найбільшого виробника - Індонезії - про плани скоротити поставки.

Видання Bloomberg пише, що міністр енергетики та мінеральних ресурсів Індонезії Бахліл Лахадаліа заявив про скорочення виробництва нікелю в 2026 році, щоб збалансувати попит і пропозицію.

Виробництво цього металу, який використовують як у нержавіючій сталі, так і в акумуляторах електромобілів, у цій південно-східній азіатській країні за останнє десятиліття зросло майже до 70% від загальносвітового обсягу.

Нікель, як і раніше, залишається одним з найслабших активів на Лондонській біржі металів цього року, оскільки попит з боку виробників акумуляторів розчаровує через зростання популярності альтернативних хімічних складів. Поставки з Індонезії зростали попри те, що ціни протягом більшої частини року залишалися низькими, що призвело до швидкого зростання запасів на складах.

Виробництво в Індонезії відіграє ключову роль у прогнозі цін на нікель на наступний рік. Уряд може контролювати пропозицію, посилюючи видачу квот на видобуток.

Нікель подорожчав на 4,7% до 16 560 доларів за тонну на Лондонській біржі металів. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 16,56 долара.

Ціна на мідь встановила новий рекорд 29 грудня. Метал майже сягнув позначки в 13 000 доларів за тонну на Лондонській біржі металів через побоювання щодо скорочення поставок.

Крім того, срібло вперше в історії подолало позначку у 80 доларів за унцію, після чого різко подешевшало.

