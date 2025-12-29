Срібло досягло небувалих висот, після чого обвалилося: скільки коштує зараз

Зазначається, що срібло вкрай важливе для розвитку технологій.

Срібло вперше в історії подолало позначку у 80 доларів за унцію, після чого різко подешевшало. Трейдери зафіксували прибуток після рекордного зростання, спричиненого дисбалансом попиту та пропозиції.

Видання Bloomberg пише, що метал подешевшав на понад 5% унаслідок різких коливань, після того як раніше досяг історичного максимуму в 84 долари за унцію.

За даними біржі Investing, на 17:35 за київським часом ціна на срібло впала до позначки в 70,92 за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 2,29 долара.

Відео дня

Різкі коливання відбулися після коментаря Ілона Маска у вихідні з приводу обмежень на експорт з Китаю, який підкреслив зростаючий ажіотаж інвесторів навколо дорогоцінних металів:

Це недобре. Срібло необхідне в багатьох промислових процесах.

Заходи Пекіна фактично продовжують колишню політику і були вперше оголошені Міністерством торгівлі 30 жовтня. Хоча Китай входить до трійки найбільших світових виробників срібла, але він також і найбільший споживач у світі і, отже, не великий експортер.

"Навколо дефіциту пропозиції на спотовому ринку роздувається ажіотаж, і зараз він дещо надмірний", - зазначив аналітик China Futures Ltd. Ван Яньцін.

За його словами, будь-які дискусії про заходи Пекіна щодо посилення експорту безпідставні.

Ціни на метали - останні новини

Ціна на мідь встановила новий рекорд. Метал майже досяг позначки в 13 000 доларів за тонну на Лондонській біржі металів через побоювання з приводу скорочення поставок.

26 грудня золото, срібло і платина досягли нових рекордів. Спекуляції та зниження ліквідності наприкінці року підтримали ціни на дорогоцінні метали, а ринки врахували можливість подальшого зниження ставок у США та зростання геополітичної напруженості.

Вас також можуть зацікавити новини: