На сайті освітнього хабу будуть опубліковані тренінги з просування бізнес-проектів.

Міністерство цифрової трансформації і американська компанія Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, запустили освітню онлайн-платформу SMB Hub Ukraine для малих і середніх підприємців.

Про це повідомила прес-служба міністерства на своєму сайті.

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"Міністерство цифрової трансформації України спільно з Facebook оголошують про запуск центру безкоштовного та інтерактивного онлайн-навчання для малих і середніх підприємств SMB Hub Ukraine", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на сайті освітнього хабу будуть опубліковані тренінги про просування бізнес-проектів в інтернеті, створення креативного контенту, а також приклади ефективного використання цифрових інструментів українськими підприємствами.

Згідно з повідомленням, всі тренінги будуть доступні з 3 листопада не тільки на сайті освітнього хабу, але і в національній онлайн-школі для підприємців на платформі "Дія.Бізнес".

Прес-служба також повідомила, що онлайн-тренінги підготували експерти Facebook.

Крім тренінгів, платформа включатиме відео- та письмовий контент, спрямований на те, щоб допомогти підприємцям краще підготуватися до цифрової трансформації.

Facebook

Facebook - американська технологічна компанія, що володіє однойменною соціальною мережею. Станом на березень 2020 року користувачами соцмережі були понад 2 млрд осіб. Засновником і генеральним директором компанії є Марк Цукерберг.

Хронологія подій

У червні Міністерство цифрової трансформації та технологічна компанія Facebook запустили безкоштовні воркшопи для підприємців "Основи використання Facebook і Instagram для розвитку бізнесу онлайн".

Також у червні Міністерство цифрової трансформації у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) запустили національну онлайн-школу для підприємців на платформі "Дія.Бізнес".

Метою такої школи є розвиток навичок потенційних та діючих підприємців для успішного розвитку власної справи, а також допомога представникам малого та середнього бізнесу у використанні фінансових послуг.

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Автор: Павло Степанець