Міністерство цифрової трансформації і американська компанія Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, запустили освітню онлайн-платформу SMB Hub Ukraine для малих і середніх підприємців.
Про це повідомила прес-служба міністерства на своєму сайті.
Читайте такожНа українську спільноту "Школа інфо" за першу добу підписалися 780 тисяч людей
"Міністерство цифрової трансформації України спільно з Facebook оголошують про запуск центру безкоштовного та інтерактивного онлайн-навчання для малих і середніх підприємств SMB Hub Ukraine", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на сайті освітнього хабу будуть опубліковані тренінги про просування бізнес-проектів в інтернеті, створення креативного контенту, а також приклади ефективного використання цифрових інструментів українськими підприємствами.
Згідно з повідомленням, всі тренінги будуть доступні з 3 листопада не тільки на сайті освітнього хабу, але і в національній онлайн-школі для підприємців на платформі "Дія.Бізнес".
Прес-служба також повідомила, що онлайн-тренінги підготували експерти Facebook.
Крім тренінгів, платформа включатиме відео- та письмовий контент, спрямований на те, щоб допомогти підприємцям краще підготуватися до цифрової трансформації.
Facebook - американська технологічна компанія, що володіє однойменною соціальною мережею. Станом на березень 2020 року користувачами соцмережі були понад 2 млрд осіб. Засновником і генеральним директором компанії є Марк Цукерберг.
Хронологія подій
У червні Міністерство цифрової трансформації та технологічна компанія Facebook запустили безкоштовні воркшопи для підприємців "Основи використання Facebook і Instagram для розвитку бізнесу онлайн".
Також у червні Міністерство цифрової трансформації у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) запустили національну онлайн-школу для підприємців на платформі "Дія.Бізнес".
Метою такої школи є розвиток навичок потенційних та діючих підприємців для успішного розвитку власної справи, а також допомога представникам малого та середнього бізнесу у використанні фінансових послуг.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram