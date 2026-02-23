Невже провалу не буде: у Росії здійснив перший політ новий 'кукурудзник' (відео)

Деякі фахівці розглядають "‎Байкал"‎ як один із найбільш ганебних промахів російського літакобудування.

П'ятий дослідний зразок російського легкого літака ЛМС-901 "‎Байкал"‎ (третій льотний) здійснив перший випробувальний політ на аеродромі Уральського заводу цивільної авіації (УЗГА). Про це підприємство повідомило у своєму Telegram-каналі.

За словами росіян, дослідний зразок №0005 успішно виконав перший політ ввечері 22 лютого. Літак, оснащений російським двигуном ВК-800 і повітряним гвинтом АВ-901, виконав повне коло над аеродромом і штатно здійснив посадку.

Тривалість польоту склала десять хвилин, літак досяг висоти 300 м і набрав швидкість 190 км/год.

Перед льотними випробуваннями дослідного зразка на УЗГА доопрацювали носову частину кабіни екіпажу (для забезпечення вимог до ергономіки та безпеки при аварійній посадці) та модернізували основні опори шасі.

Розробники також змінили кут установки крила для виключення тенденції до передчасного відриву від злітно-посадкової смуги при зльоті при поривчастому вітрі. Саме ці зміни будуть проходити подальші наземні та льотні випробування.

ЛМС-901 "‎Байкал"‎ - що відомо

"‎Байкал"‎ - це легкий багатоцільовий літак, призначений для використання на місцевих повітряних лініях і виконання широкого спектра авіаційних робіт.

Проєкт розробляється на замовлення Міністерства промисловості і торгівлі Росії. Повітряне судно може перевозити до дев’яти пасажирів або до 1500 кг вантажу. Максимальна дальність польоту становить 1500 км, а максимальна крейсерська швидкість - 250 км/год.

Проєкт постійно критикують через складність, невідповідність заявленим вимогам і надто високу ціну. Передбачалося, що "‎Байкал"‎ замінить старий радянський Ан-2, відомий як "Кукурудзник". Ймовірно, цього ніколи не станеться.

Як нещодавно повідомив заслужений пілот СРСР Олег Смирнов, ЛМС-901 не відповідає ключовим вимогам, що пред'являються до повітряного судна для малої авіації. Серед головних проблем - недостатня пасажиромісткість.

"Коли почали розбиратись, виявилося, що на виставках показували пластмасову іграшку, виставковий матеріал. Мільярди витратили, але це виставковий матеріал, непридатний для щоденної експлуатації", - наводить слова Смирнова кремлівська пропаганда, яка зазвичай компліментарна до нових російських літаків.

Таким чином, навіть самі росіяни визнають, що проєкт де-факто закінчився нічим. Так що, ймовірно, новий дослідний зразок майже ніяк не вплине на ситуацію.

Російське авіабудування - інші новини

Як писав УНІАН, раніше росіяни отримали нові гелікоптери-"‎довгобуди"‎ Мі-38ПС.

Зазначається, що проблеми переслідують і російське гелікоптеробудування - принаймні, якщо казати про його цивільну складову. Доопрацювання нових машин займає десятиліття, так що, наприклад, кількість серійних Мі-38 можна порахувати по пальцях.

Нагадаємо також, що Росія вперше представила "новий" Мі-34М1 з двигуном ВК-650В. Базовий Мі-34 вперше піднявся в небо ще у 1986-му. Таким чином, "новинка" фактично є черговим літальним апаратом часів СРСР.

