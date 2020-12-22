Сумніви фракції "Слуга народу" поділяють також в провідних бізнес-асоціаціях України та в Інституті макроекономіки і прогнозування НАН України. Там вважають, що підвищення акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання відразу в 4,2 рази можуть створити проблеми для держбюджету.

Народна депутат Лада Булах всупереч позиції Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової і митної політики доклала зусиль аби відхилити поправку №175 до законопроекту №4065 – яка дещо пом’якшувала різке підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) в 2021 році - з 320% до 200%.

За прогнозами Лади Булах та громадської організації "Життя", одномоментне підвищення акцизу на 320% допоможе держбюджету отримати додатково 5 млрд гривень.

Показово, що позиція Булах кардинально суперечить позиції її фракції – 168 депутатів від фракції "Слуга народу" підтримали більш поступове підвищення акцизу.

Голова фракції Давид Арахамія, який вочевидь сумнівається в прогнозах своєї колеги, навіть напряму запитав її, чи буде вона "нести відповідальність, якщо бюджет "просяде".

Показово, що песимізм голови фракції "Слуга народу" поділяють і фахові економічні інститути, і провідні бізнес-асоціації, чиї прогнози говорять про те, що через різке підвищення держбюджет може втратити значні кошти.

Так, за розрахунками Інституту макроекономіки і прогнозування НАН України, різке підвищення акцизів на ТВЕНи принесе у 2021-2025 рр. в держбюджет України на 18,7 млрд гривень менше доходів, ніж більш поступовий варіант підвищення акцизу. Така різниця обумовлена можливим зниженням попиту на легальну продукцію та підвищенням рівня контрабанди ТВЕНів.

"Вже у 2021 р. різниця на користь поступового сценарію підвищення акцизу складатиме 1,1 млрд гривень. Надалі вона щороку зростатиме, сягнувши 7,4 млрд гривень у 2025 р.", – йдеться у дослідженні Інституту.

Проти різкого підвищення акцизу виступили також усі провідні бізнес-асоціації України – у т. ч. Американська торговельна палата і Європейська Бізнес Асоціація, Союз українських підприємців.

"Сповільнення темпів зростання ставок акцизного податку та розширення графіку підвищення забезпечить зростання акцизних надходжень до державного бюджету та відповідатиме європейській практиці", – радили в Американській торговельній палаті.

У свою чергу, в Європейській Бізнес Асоціації нагадали, що через подібні різкі зростання акцизу, протягом останніх 3 років обсяг легального ринку тютюнових виробів зменшився на 32%, натомість відбулося різке зростання обсягів незаконної торгівлі сигаретами – майже в 7 разів.

Нагадаємо, що у 2019 р. недовиконання доходів держбюджету від тютюнового акцизу склало майже 14 млрд гривень, а за 9 місяців 2020 р. – держбюджет недоотримав 9,7 млрд гривень тютюнового акцизу.

Як раніше повідомляв УНІАН, за 5 останніх років громадська організація "Життя", яка також активно лобіювала скасування згаданої поправки, "освоїла" понад 30 млн гривень. грантових коштів – у т.ч. 8,3 млн гривень в 2019 р.

Традиційно основну частину коштів надає організації американський фонд Campaign Tobacco Free Kids (у 2019 р. – 3,9 млн гривень). Цей фонд пов'язаний з американським філантропом і невдалим кандидатом на пост Президента США Майклом Блумбергом. Минулого року Майкл Блумберг потрапив у скандал, намагаючись виправдати російську окупацію Криму.

Методика "економічних розрахунків" ГО "Життя" і Київської школи економіки щодо надходжень від акцизу з ТВЕНів була жорстко розкритикована – зокрема, Федерацією роботодавців України.

"За розрахунками авторів, виходить, що у 2023 р. податки з тютюнової галузі гарантуватимуть 5,2% ВВП, або 20% від податкових надходжень зведеного бюджету. А доходи лише від тютюнового акцизу у 2023 році будуть співмірними з 2,4% ВВП. Такі “результати” навіть трохи дивно було б коментувати", – заявив директор Департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

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Автор: УНІАН