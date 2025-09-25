Клієнти почали отримувати небезпечні SMS, які спрямовані для збору особистих і банківських даних.

Шахраї розсилають SMS-повідомлення нібито від імені "Нової пошти". Проте ці повідомлення не мають жодного стосунку до компанії та являються фішинговою розсилкою.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.

Зазначається, що клієнти почали отримувати SMS із невідомих номерів, у яких йдеться:

Вашу посилку затримано через неправильний індекс.

У повідомленні додається небезпечне посилання, нібито для підтвердження адреси, а насправді для збору особистих і банківських даних.

"Не переходьте за посиланням у SMS і не діліться особистими даними. Видаліть повідомлення і попередьте близьких, особливо літніх людей, які можуть не запідозрити обману", - зазначили в компанії.

У пресслужбі також додали, що вся офіційна комунікація "Нової пошти" ведеться лише з офіційних каналів: сайт, мобільний застосунок, соціальні мережі, SMS-повідомлення.

"Нова пошта" - основні новини

22 вересня з компанії пішов ІТ-директор Андрій Дорошенко після 13 років роботи. Дорошенко став вже шостим топменеджером, який оголосив про завершення своєї роботи у компанії з червня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що з 29 серпня компанія "Нова пошта" запровадила нові правила доставки до США через зміни у американському законодавстві. Відтепер усі відправлення підлягатимуть нарахуванню мита.

