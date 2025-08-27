Це може призвести до збільшення часу митного оформлення та виникнення додаткових витрат для одержувачів у США.

Логістична компанія "Нова пошта" запроваджує нові правила доставки до США через зміни у американському законодавстві. Відтепер усі відправлення підлягатимуть нарахуванню мита. Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що з 29 серпня указом президента США скасовано пільговий безмитний поріг у розмірі 800 доларів. Раніше цей поріг застосовувався при імпорті до США товарів для особистого користування, а також будь-яких товарів, придбаних за кордоном в іноземних інтернет-магазинах та на маркетплейсах.

"Відповідно до нових правил, усі міжнародні відправлення, що імпортуються до США, підлягатимуть нарахуванню митних платежів та податків, незалежно від їхньої вартості. Це може призвести до збільшення часу митного оформлення та виникнення додаткових витрат для одержувачів у США. Розмір мита для товарів походженням з України встановлений у розмірі 10%", - йдеться в повідомленні.

Що зміниться для українців

Вже з 26 серпня при відправленні через "Нову пошту" відправник зможе обрати, хто буде платником митних платежів: якщо відправник, то до вартості доставки додається 10%, а якщо одержувач, тоді він сплачуватиме 10% і плюс від 25 доларів за митно-брокерські послуги.

Отримувачу буде надіслано email із посиланням для оплати мита та митно-брокерських послуг. Доставка відправлення здійснюватиметься після оплати.

У компанії наголосили, що необхідно коректно зазначати країну походження товарів у відправленні. Оскільки ставка мита 10% діє лише для товарів, вироблених в Україні. Для товарів з інших країн ставки можуть відрізнятися.

У разі виявлення неточностей чи невідповідностей товари можуть бути затримані з ризиком нарахування додаткових платежів.

Відправлення в США - що відомо

З 29 серпня США запроваджують нові правила доставки до штатів та скасовують норму безмитного порогу (так званий "de minimis"), яка дозволяла відправляти товари вартістю до 800 доларів без сплати мита.

В "Укрпошті" повідомили, що після скасування цього безмитного ліміту на посилки українські товари стануть дорожчими для американських споживачів на 10%. Також тарифи на доставку до США зростуть у середньому на 1,5–3 долари залежно від категорії й ваги відправлення.

