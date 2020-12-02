Чистий прибуток ОГХК за підсумками 2020 року складе близько 600 млн грн - в 6 разів більше за торішній результат.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", яка управляє Іршанським та Вільногірським ГЗК, залишається показовим підприємством для Фонду державного майна України.

Таку думку висловив т. В. О. голови правління АТ "ОГХК" Артур Сомов, підбиваючи фінансові підсумки року для держкомпанії. На думку керівника ОГХК, це стало можливим завдяки оптимізації корпоративного управління підприємства.

"Слід зазначити, що в питаннях оптимізації операційного управління ОГХК зробила впевнений крок вперед. Для Фонду держмайна, який є представником акціонерів в особі держави ми були і досі залишаємося показовим підприємством", - заявив Сомов.

Чистий прибуток АТ "ОГХК" за підсумками 2020 року складе близько 600 млн грн - в 6 разів більше за торішній результат в 100 млн грн. Істотне збільшення чистого прибутку стало можливим завдяки боротьбі з корупцією та модернізації системи закупівель і продажів. Зміни цін на сировину істотно не вплинули на фінансові показники підприємства.

В АТ "ОГХК" також зазначають, що підготовка до приватизації підприємства знаходиться на фінальній стадії. У компанії працює аукціонна комісія, до складу якої увійшли представники влади і підприємств-лідерів галузі, контролюючі органи. Вимоги до інвестора при цьому включатимуть заборону на скорочення робочих місць на певний період і вимоги щодо забезпечення соціального пакету для всіх співробітників.

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Автор: УНІАН