Кімнати в Україні стрімко дорожчають: де ціни злетіли, а де впали

Найдорожчими містами для оренди кімнати стали Ужгород, Львів та Київ.

В Україні зросла вартість оренди та купівлі кімнат. Водночас спостерігається зниження попиту та пропозиції на такий тип житла.

Відповідно до результатів дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, у грудні 2025 року медіанна ціна довгострокової оренди кімнати в Україні складала 4 тис. грн., що на 14% більше, ніж наприкінці 2024 року.

Зазначається, що найдорожчими містами для оренди кімнати стали Ужгород (6 тис. грн), Львів (5 тис. грн) та Київ (4,2 тис. грн). Попри високі ціни, зростання тут склало від +5% до +10%, у порівнянні з груднем попереднього року.

Найбільш помітні відсотки зростання цін фіксували у містах, що наближені до зони бойових дій, а саме: Миколаїв, Суми, Харків. Тут за рік медіанна ціна оренди кімнати зросла у межах 20-25% - до 2,4-2,5 тис. грн. Більш помірний ріст - на 15% - відбувся у Луцьку, Житомирі, Івано-Франківську, Рівному – медіанна ціна оренди кімнати у грудні 2025 у цих містах сягнула 4 тис. грн.

Зниження медіанної вартості оренди кімнати, порівнюючи грудень 2025 та грудень 2024 року, відбулось лише у Херсоні (-21% - до 1,5 тис. грн) та Чернігові (-4% - до 2,2 тис. грн).

Щодо рівня пропозиції та попиту по країні фіксували спад на довгострокову оренду кімнати. Кількість оголошень стала меншою на 5%, а кількість відгуків на 12%.

Ціни на купівлю кімнат

Аналітики відмічають, що станом на грудень 2025 року медіанна ціна купівлі кімнати становить 442 тис. грн (10,2 тис. дол.). Зростання вартості, у порівнянні з груднем 2024, склало +11%. Кількість відгуків майже не змінилась (+0,4%), натомість кількість оголошень – знизилась на 8% по Україні.

Найбільше зростання медіанних цін - понад 50% - на купівлю кімнат відбулось в обласних центрах заходу України:

Ужгород +82% - до 769 тис. грн (17,7 тис. дол.);

Чернівці +70% - до 759 тис. грн (17,5 тис. дол.);

Івано-Франківськ +68% - до 930 тис. грн (21,4 тис. дол.);

Львів +62% - до 1,2 млн грн (27,6 тис. дол.);

Луцьк +58% - до 864 тис. грн (19,9 тис. дол.).

При цьому менші показники зростання фіксували: у Вінниці +25% - до 789 тис. грн (18,2 тис. дол.), Дніпрі +24% - до 570 тис. грн (13,1 тис. дол.), Житомирі +22% - до 658 тис. грн (15,1 тис. дол.), Тернополі +25% - до 570 тис. грн (13,1 тис. дол.). У столиці медіанна ціна купівлі кімнати стала вищою на 14% – 754 тис. грн, (17,4 тис. дол.). На цьому ж рівні показник в Одесі - +13%, однак медіанна ціна помітно нижча: 423 тис. грн (9,7 тис. дол.).

Зниження медіанної вартості купівлі кімнати спостерігали у:

Запоріжжі -5% - до 232 тис. грн (5,3 тис. дол);

Полтаві -6% - до 477 тис. грн (10,9 тис. дол.);

Черкасах -3% - до 501 тис. грн (11,5 тис. дол.).

"Попри загальне зниження попиту, медіанні ціни продовжують зростати. Якщо говорити про оренду кімнат, найбільші прирости відбулись на сході та півдні Україні. Щодо купівлі ситуація інша: найбільші показники зростання фіксували у містах заходу", - ідеться в дослідженні.

Житло в Україні - останні новини

Аналітики "OLX Нерухомість" порахували, що найдорожче орендувати житло в Ужгороді, Львові, Києві та Івано-Франківську. Водночас найнижче співвідношення вартості оренди до доходу в Херсоні.

Раніше повідомлялося, що у минулому році попит на купівлю квартир зріс на 4%, тоді як пропозиція скоротилася на 15%. Середня вартість квартир по Україні на вторинному ринку за рік тоді зросла на 19% та становила понад 52,6 тисячі доларів.

