Оренда в Києві знову дорожчає: що відбувається з цінами на житло

Житло з автономними рішеннями може зараз коштувати значно дорожче за середньоринкові показники.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 22 500 гривень за місяць, що на 2% більше відносно грудня 2025 року. У столиці збільшується розрив між "підготовленим" та стандартним житлом, йдеться в статті УНІАН.

За словами керівника з розвитку продуктів DIM.RIA Віталія Поберезького, вартість двокімнатної квартири становить 32 800 грн (+2%), а трикімнатної - 49 200 грн (ціна не змінилась).

"Хоча у загальній статистиці різких коливань не відбулось, однак розкид цін на ринку значно зріс. Житло з автономними рішеннями може зараз коштувати значно дорожче за середньоринкові показники, тоді як квартири без них - здаватися дешевше, зі знижкою або ж взагалі "простоювати", - зазначив Поберезький.

Зазначається, що найдорожчим залишається Печерський район, де середня ціна оренди квартир складає 49 200 грн за однокімнатну. Другим за вартістю йде Шевченківський район - 32 800 грн за "однушку".

Водночас Голосіївський, Подільський і Солом’янський формують "середню ланку": однокімнатні тут коштують в середньому від 18 000 до 25 000 грн.

Більш доступні ціни пропонують Дарницький, Дніпровський та Оболонський райони у діапазоні 15 000-16 400 грн за "однушку". А найбюджетнішими лишаються Деснянський та Святошинський, де оренда стартує від 10 000 грн на місяць.

В Україні зросла вартість оренди та купівлі кімнат. У грудні минулого року медіанна ціна довгострокової оренди кімнати в Україні складала 4 тис. грн., що на 14% більше, ніж наприкінці 2024 року.

Раніше аналітики "OLX Нерухомість" зазначали, що найдорожче орендувати житло в Ужгороді, Львові, Києві та Івано-Франківську. Водночас найнижче співвідношення вартості оренди до доходу в Херсоні.

