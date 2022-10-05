Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) визнала Україну своїм потенційним членом.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Глава Уряду нагадав, що в липні цього року в Лугано (Швейцарія) від імені держави він передав заявку на вступ України генеральному секретарю ОЕСР Матіасу Корману, а минулого тижня виступив онлайн на відкритті засідання Ради ОЕСР, де заявка розглядалася.
"Пан Корман повідомив, що організація починає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проекту дорожньої карти. Також працюємо над якнайшвидшим відкриттям офісу ОЕСР в Україні", - написав Шмигаль.
Він додав, що Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП. Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності країни до вступу в ЄС і сигналом для іноземних компаній, що Україна - перспективне місце для інвестицій і розвитку бізнесу.
Україна та ОЕСР:
Організація економічного співробітництва та розвитку - Міжнародна організація, що об'єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян та високим ІРЛП (індекс розвитку людського потенціалу).
4-5 липня у швейцарському Лугано відбулася 5-а Міжнародна конференція з питань реформ в Україні (URC-2022), на якій презентували план відновлення країни.
5 липня 2022 року Україна подала заявку на вступ до ОЕСР.