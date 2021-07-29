На сьогодні найбільший попит на працівників у сфері роздрібної торгівлі.

Українські роботодавці активно шукають фахівців у таких сферах, як роздрібна торгівля, транспорт і логістика, також зараз дуже актуальні робітничі професії.

Про це йдеться в спільному дослідженні "OLX робота" і Factum Group Ukraine.

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"На сьогодні найбільший попит на працівників у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. За перше півріччя 2021 року на роботу роботодавці шукали понад 46 тис.працівників. В середньому в цій сфері пропонують зарплату 10 тис.грн. Самих же вакансій стало на 8,2 тис. більше в порівнянні з 2020 роком. Активно шукають фахівців у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях - саме тут було розміщено понад 50% всіх вакансій зі сфери", - сказано в повідомленні.

За даними OLX, у сфері транспорту та логістики цього року шукали 35 тис.працівників - це на 3 тис. більше, ніж минулого року. Середня зарплата - 15,5 тис.грн, що на 500 грн більше, ніж у 2020 році.

Відзначається, що в Київській області вже за перше півріччя цього року з'явилася гостра потреба у фахівцях у сферах виробництва, сільського господарства і домашнього персоналу.

Фахівці відзначають, що, попри стрімку цифровізацію та автоматизацію, в найближчі роки сильно актуалізуються робітничі професії.

Найбільш високооплачувані робітничі професії у 2021 році:

фасадник (30 тис. грн);

Пакувальник (28 тис. грн);

Каменяр (27,5 тис. грн);

сортувальник (26 тис. грн);

штукатур (25 тис. грн).

Студентам без досвіду готові платити в середньому 11,2 тис.грн на місяць і пропонують 9000 вакансій. Конкуренція досить висока - по 13 кандидатів на одну позицію.

"Через високу конкуренцію абітурієнтам варто вже задуматися про свою спеціалізацію для майбутньої роботи. Адже за попередніми опитуваннями, 78% молоді не працюють за отриманою професією, а освоюють нову спеціальність. Згідно з нашою аналітикою, кількість вакансій робочих фахівців збільшилася майже на 14% в порівнянні з минулим роком. А з розвитком підприємств потреба в таких фахівцях буде і далі зростати", - розповіла керівник напрямку "OLX робота" Марія Абдулліна.

Також експерт рекомендує сьогоднішнім абітурієнтам вже звернути увагу на напрямки, які будуть мати попит в 5-річній перспективі: торгівля і логістика, харчова промисловість, сільське господарство, промисловість (зокрема, металургія) і сфера догляду.

Середня зарплата в Україні

За даними Держстату, середня зарплата українців за рік зросла майже на чверть і в червні склала 14 тис. 313 грн.

Мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.

Ситуація із зарплатами в Україні

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становила 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.

Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

20 травня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.

Кабінет міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

Верховна Рада 25 серпня 2020 року прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.

У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.

Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.

Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.

28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткові засоби у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.

28 жовтня 2020 року Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів по заробітній платі та грошовому забезпеченню.

За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.

Українці за перший квартал 2021 року заробивши 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше-1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Катерина Жирій