За словами експертів, це лише мінімальна доведена оцінка економічних втрат України.

Потенційні втрати України через окупації Криму складають 135 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне дослідження сьогодні презентував старший економіст Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов на прес-конференції в Києві.

За його словами, економічні втрати від тимчасової окупації Російською Федерацією Кримського півострову склали 135 млрд доларів, або близько 75% ВВП України у 2013 році.

Горюнов уточнив, що оцінка втрат необхідна, щоб компенсувати їх через міжнародні суди, зобов’язавши Росію виплатити відповідні суми або заарештувавши активи суб’єктів, причетних до окупації в Україні або за кордоном.

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Позови від України як держави, державних та приватних компаній та окремих громадян подані до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ, Страсбург), Міжнародного кримінального суду та Міжнародного арбітражного суду (обидва в Гаазі), Міжнародного трибуналу з морського права (Гамбург), а також в суди Нідерландів, Франції та Швейцарії.

"Це перша комплексна оцінка втрат України від тимчасової окупації РФ Кримського півострову, хоча ще у 2016 році за результатами парламентських слухань Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів розробити методики визначення збитків", — зазначив Горюнов.

Він додав, що первинна оцінка, яка була зроблена Мінюстом у 2014 році та враховувала не всі фактори, становила 106 млрд доларів, а 135 млрд доларів — це прямі втрати активів, в які входить вартість землі на Кримському півострові (3 млрд) та доведених покладів корисних копалин (52,3 млрд) у вигляді, зокрема, природнього газу та сирої нафти, втрати житлової нерухомості населенням (42,7 млрд), втрати приватних компаній (18,4 млрд) та банків (2,7 млрд), втрати держави (14 млрд) та місцевих громад (1,7 млрд).

За словами експерта, в оцінку Центру економічної стратегії не включені макроекономічні наслідки від тимчасової окупації Кримського півострову, адже їх неможливо відділити від впливу загального комплексу агресивних дій Росії у відношенні до України.

"Отже, це тільки мінімальна доведена оцінка економічних втрат України", - підсумував він.

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Автор: Антоніна Доломанжи