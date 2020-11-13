Реформа мала завершитися наприкінці жовтня.

Процес реформування Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції, завершення якого планувалося восени цього року, суттєво затягнувся.

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Як передає прес-служба Міністерства розвитку громад і територій, про це заявив глава Мінрегіону Олексій Чернишов під час робочої зустрічі з реформування державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

"Реформа стартувала в березні, коли було прийнято постанову №218 та №219 Про ліквідацію ДАБІ та створення Державної сервісної служби містобудування та Державної інспекції містобудування, а також зупинено дію постанови КМУ №553. Завершення реформи, як зазначав прем'єр-міністр, планувалося восени цього року. Але насправді процес затягнувся, ми повинні визнати це", - цитує міністра його прес-служба.

За його словами, сталося це через низку обставин, серед яких, зокрема, і значна кількість відповідальних і учасників процесу, невідповідність законодавчої бази, величезний опір старої системи, певні кадрові питання.

При цьому Чернишов підкреслив, що міністерство не зупиниться і тепер бере на себе відповідальність за призначення і кроки, необхідні для продовження реформи.

"Ця робота вимагає повної координації з Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також розуміння з усіма сторонами. Події останніх двох тижнів - обшуки в ДАБІ та невідкладні кадрові зміни, здійснені урядом,- доводять терміновість нашої спільної роботи", - цитує міністра його прес-служба.

Що цьому передувало

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що до кінця жовтня буде завершено реформування Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції.

13 березня Кабінет міністрів прийняв рішення про ліквідацію Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції (ДАБІ).

Постановою №218 було ліквідовано ДАБІ та створено центральний орган виконавчої влади - державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд).

Основними завданнями нової структури є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі або анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію добудованих об'єктів.

Постановою №219 було створено ще два центральних органи виконавчої влади: Державна інспекція містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.

Державні органи повинні здійснювати політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, технічного регулювання у сфері містобудування. Діяльність нових органів координується Кабміном через міністра розвитку громад і територій.

У липні в Україні стартував експериментальний проект з впровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

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Автор: Дмитро Шварц